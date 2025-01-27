Україна залучила понад $1,5 мільярда інвестицій в оборонну промисловість у 2024 році

У 2024 році Україна залучила понад 1,5 мільярда доларів інвестицій у розвиток оборонної промисловості завдяки ініціативі Zbroyari: Manufacturing Freedom.

Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Більшість коштів було отримано в останньому кварталі року, що свідчить про зростання підтримки України міжнародною спільнотою.

У проєкті взяли участь дев’ять країн, серед яких Данія, Канада, Нідерланди, Литва, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Ісландія, США та Європейський Союз. Ці держави виділяли кошти або зі своїх бюджетів, або через використання відсотків від заморожених російських активів.

Особливу роль у фінансуванні відіграла Данія, яка стала ключовим партнером ініціативи, надавши понад 500 мільйонів доларів.

Фінансування використовувалося на реалізацію різноманітних проєктів в оборонній сфері.

"Данська модель" і роль міжнародних партнерів

Одним із найуспішніших механізмів визнано так звану "данську модель", за якою країна-партнер компенсує витрати за вже укладеними контрактами між Міністерством оборони України та виконавцями.

У рамках цієї моделі було профінансовано виробництво 18 самохідних артилерійських установок "Богдана", які вже використовуються на фронті. Крім того, за цим же принципом профінансовано виготовлення далекобійних дронів, артилерійських систем, протитанкових ракетних комплексів та інших видів озброєння.

Данія була першою країною, яка підтримала виробництво українського озброєння, згодом її ініціативу підхопили Нідерланди, Канада, Литва, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Ісландія, США та ЄС. Виділені кошти мали різне походження: частина надходила з державних бюджетів країн-партнерів, а частина — з заморожених активів Росії.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін висловив подяку партнерам за їхню підтримку та довіру до української оборонної промисловості. Він наголосив, що це фінансування не лише зміцнює Сили оборони України, а й позитивно впливає на економіку держави, дозволяючи будувати так званий "Арсенал вільного світу".

Проєкт "Zbroyari: Manufacturing Freedom"

"Zbroyari: Manufacturing Freedom" - це глобальна фандрейзингова кампанія, яка об’єднує цілі нації і мета якої зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році.

Зазначається, що ініціатива Zbroyari продовжує залучати міжнародне фінансування, розширюючи можливості української оборонної промисловості для розробки та виробництва нових видів озброєння.