Украина привлекла более $1,5 миллиарда инвестиций в оборонную промышленность в 2024 году

В 2024 году Украина привлекла более 1,5 миллиарда долларов инвестиций в развитие оборонной промышленности благодаря инициативе Zbroyari: Manufacturing Freedom.

Об этом сообщило Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Большинство средств было получено в последнем квартале года, что свидетельствует о росте поддержки Украины международным сообществом.

В проекте приняли участие девять стран, среди которых Дания, Канада, Нидерланды, Литва, Великобритания, Швеция, Норвегия, Исландия, США и Европейский союз. Эти государства выделяли средства либо из своих бюджетов, либо из-за использования процентов от замороженных российских активов.

Особую роль в финансировании сыграла Дания, которая стала ключевым партнером инициативы, предоставив более 500 миллионов долларов.

Финансирование использовалось для реализации различных проектов в оборонной сфере.

"Датская модель" и роль международных партнеров

Одним из самых успешных механизмов признана так называемая "датская модель", по которой страна-партнер компенсирует расходы по уже заключенным контрактам между Министерством обороны Украины и исполнителями.

В рамках этой модели было профинансировано производство уже используемых на фронте 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана". Кроме того, по этому же принципу профинансировано изготовление дальнобойных дронов, артиллерийских систем, противотанковых ракетных комплексов и других видов вооружения.

Дания была первой страной, поддержавшей производство украинского вооружения, впоследствии ее инициативу подхватили Нидерланды, Канада, Литва, Великобритания, Швеция, Норвегия, Исландия, США и ЕС. Выделенные средства имели разное происхождение: часть поступала из государственных бюджетов стран-партнеров, а часть из замороженных активов России.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин выразил благодарность партнерам за их поддержку и доверие к украинской оборонной промышленности. ".

Проект "Zbroyari: Manufacturing Freedom"

"Zbroyari: Manufacturing Freedom" — это глобальная фандрейзинговая кампания, объединяющая целые нации и цель которой собрать $10 млрд на производство украинского оружия в этом году.

Отмечается, что инициатива Zbroyari продолжает привлекать международное финансирование, расширяя возможности украинской оборонной промышленности по разработке и производству новых видов вооружения.