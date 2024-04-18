Дания будет покупать оружие для ВСУ у украинских производителей

Дания приняла решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у украинских производителей.

Об этом сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин.

"Это первое подобное решение – я верю, что первое из многих. И это то, о чем мы неустанно просили партнеров на протяжении последних месяцев".

По его словам, украинская оборонная промышленность уже настолько "разогналась", что украинский бюджет не может обеспечить производителей заказами по полной, поскольку максимально состоятельность украинского ОПК составляет около $20 млрд, а на закупку вооружения выделено лишь $6 млрд.

То есть, в стране работает только треть всех имеющихся мощностей, потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные.

"Оптимальный выход из этой ситуации - убедить партнеров, что готовы покупать оружие для Украины, делать это здесь. Украинские оружейники способны выработать гораздо больше оружия, именно того оружия, которое нужно нашим военным. Кроме того, контракты для оборонки - это важный элемент экономической поддержки Украины. Все в плюсе, когда " Сделано в Украине ", - отметил он.

Проект "Zbroyari: Manufacturing Freedom"

Камышин отмечает, что именно из-за такой ситуации в ОПК появился проект "Zbroyari: Manufacturing Freedom". Это глобальная фандрейзинговая кампания, объединяющая целые нации и цель которой собрать $10 млрд на производство украинского оружия в этом году.

И сегодня проект получил первый донат. В Минстратегпроме надеются, что это решение подтолкнет другие страны к действиям.

"Над этим решением работала огромная команда в Украине и Дании. Я благодарен моему Президенту, командам Офиса Президента и Премьер-министра, благодарен Министерству обороны, Министерству иностранных дел и всей команде Минстратегпрома, парламентариям и другим вовлеченным. ", – отметил Камышин.

Он добавил, что взнос Дании составляет $28,5 млн.

Напомним, 17 апреля Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью около 2,2 миллиарда датских крон (около 300 миллионов евро).

Ключевыми элементами пакета станут инвестиции в украинскую оборонную промышленность Украины, а также закупка и передача оружия, боеприпасов, беспилотников и ракетных компонентов.

В настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.