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1 млрд грн в поддержку обороны: стартовала программа для производителей военных комплектующих
В Украине запущена новая государственная программа "Сделано для Победы", направленная на поддержку национальных производителей компонентов для вооружения и военной техники (ОВТ). Инициаторами программы выступило Министерство экономики совместно с другими органами власти.
Об этом сообщает министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметан.
В настоящее время в стране работают более 100 таких производителей, которые производят широкий спектр продукции — от полетных контроллеров, двигателей и рам до плат инициации, пультов, CRP-антенн и прочего.
В прошлом году на Украине появились двигатели для беспилотников, полностью изготовленные из отечественных компонентов. Есть также дроны, которые на 100% состоят из украинских деталей.
Программа "Сделано для Победы" предусматривает предоставление грантов до 8 миллионов гривен на развитие производства. Общий бюджет инициативы составляет 1 млрд. грн.
Средства могут быть направлены на закупку нового производственного оборудования и внедрение программного обеспечения.
Программа реализуется на условиях софинансирования: 50% расходов покрывает государство, остальные 50% – производитель. Для предприятий, работающих в прифронтовых регионах, а также производителей беспилотников, доля государственного финансирования составит 80%. Вырученные средства возвращать не нужно.
Как отправиться на программу
Подать заявку на участие в программе "Сделано для Победы" можно через портал "Действие". Для этого нужно выбрать банк-партнер, заполнить заявку вместе с бизнес-планом и пройти собеседование, в ходе которого представители банка ознакомятся с производственными мощностями заявителя.
Министерство экономики рассматривает поданные заявки каждые две недели. В случае положительного решения предприниматель перечисляет банку свою часть софинансирования, после чего государство дофинансирует оставшуюся стоимость проекта.
Подаваться могут и работающие предприятия и те, кто только планирует начать производство.
Ожидается, что данная инициатива эффективно дополнит уже действующую программу доступных кредитов для предприятий оборонно-промышленного комплекса под 5%.
В целом в течение прошлого года украинская оборонная промышленность привлекла более 1,5 миллиарда долларов инвестиций благодаря инициативе Zbroyari: Manufacturing Freedom.