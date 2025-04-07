Іван Компан пояснив, що може піти не так з митними тарифами Трампа і до чого це призведе

Підвищення адміністрацією президента США Дональда Трампа митних тарифів для країн — торгових партнерів може мати в перспективі позитивні наслідки для американської економіки, але виключно якщо країни — партнери безапеляційно приймуть нові тарифні умови американської сторони, не чинитимуть спротив і не підвищуватимуть тарифи у відповідь.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це в інтерв’ю для Delo.ua розказав міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, співзасновник First Kyiv Investment Club, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан.

Що може піти не так

"Теоретично, те, що робить Трамп, непогано для країни. Якщо йому все задумане вдасться реалізувати, це може мати позитивні наслідки для американської економіки. Але деякі речі від Трампа не залежать", — попереджає співрозмовник видання.

По-перше, для того, щоб все було так, як хочуть в США, торговельні партнери США (а це весь світ) повинні погодитись і прийняти наслідки дій Трампа, відмовившись від будь-яких негативних дій у відповідь.

"Я не думаю, що саме так і буде. Судячи з наявної вже реакції політичного керівництва Японії, Австралії, Китаю, Євросоюзу, — всі збираються відповісти. Я думаю, що ми побачимо відповідь. І якщо Європа та Японія ще можуть почати домовлятися з Америкою, то щодо Китаю — я сумніваюсь", — каже Іван Компан.

Наступне. На тлі зміни структури глобальної торгівлі наразі незрозуміло, що буде з роботою морських портів. В умовах логістичного хаосу можуть бути порушені виробничі ланцюги, що спровокує дефіцит товарів. А це може провокувати ріст цін. І все це на тлі інфляції в США, що значно перевищує цільові 2%.

"Для того, щоб Трампу все вдалося, народ зараз має беззастережно повірити владі. Але я не думаю, що так буде. Інфляційні очікування і впевненість американських споживачів у завтрашньому дні протягом останнього місяця лише погіршується", — говорить фінансист.

Ще важливий момент. Якщо країни-партнери США запровадять зустрічні мита щодо американської продукції, то багатьом американським компаніям стане важко або й неможливо продавати свою продукцію за кордон. І вони можуть банкрутувати. А це вже — "мінус" для ВВП, втрата робочих місць, податків.

"І щоб Трампу все задумане вдалося, — такого не має статися. Але хто може гарантувати, що такого не буде? Ніхто!", — аргументує співрозмовник Delo.ua.

Ще один фактор, який впливатиме на сценарії подальших подій в американській економіці, — можливі дії Федеральної резервної системи США, яка опиниться в дуже непростій ситуації, якщо інфляція зараз знову почне зростати. Доведеться або тримати облікову ставку високою, або навіть ще більше її підвищувати, замість очікуваного зниження. А висока ставка центробанку — це гальмо для економіки, пояснює Іван Компан.

"Підсумовуючи все вище сказане варто зазначити: теоретично всі дії Трампа можуть бути на користь американської економіки. Але для цього потрібно, щоб реалізувався цілий ланцюжок подій. Ймовірність же того, що все задумане реалізується, — мізерна", — резюмує співрозмовник видання.

Нагадаємо, 2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів з 5 квітня базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, а також з 9 квітня запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Як це вплине на світову економіку в цілому, економіку США та її основних торгівельних партнерів, а також яким чином це зачепить Україну, — читайте у повній версії інтерв’ю Івана Компана для Delo.ua.