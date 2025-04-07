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Иван Компан рассказал, что может пойти не так с таможенными тарифами Трампа и к чему это приведет
Повышение администрацией президента США Дональда Трампа таможенных тарифов для стран — торговых партнеров может иметь в перспективе положительные последствия для американской экономики, но исключительно если страны — партнеры безапелляционно примут новые тарифные условия американской стороны, не будут сопротивляться и не будут повышать тарифы в ответ.
Об этом в интервью для Delo.ua рассказал международный консультант в сфере корпоративных финансов, соучредитель First Kyiv Investment Club, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.
Что может пойти не так
" Теоретически то, что делает Трамп, неплохо для страны. Если ему все задуманное удастся реализовать, это может иметь положительные последствия для американской экономики. Но некоторые вещи от Трампа не зависят", — предупреждает собеседник издания.
Во-первых, для того, чтобы все было так, как хотят в США, торговые партнеры США (а это весь мир) должны согласиться и принять последствия действий Трампа, отказавшись от каких-либо негативных ответных действий.
"Я не думаю, что именно так и будет. Судя по имеющейся уже реакции политического руководства Японии, Австралии, Китая, Евросоюза, все собираются ответить. Я думаю, что мы увидим ответ. И если Европа и Япония еще могут начать договариваться с Америкой, то в отношении Китая — я сомневаюсь", — говорит Иван Компан.
На фоне изменения структуры глобальной торговли непонятно, что будет с работой морских портов. В условиях логистического хаоса могут быть нарушены производственные цепочки, что спровоцирует дефицит товаров. А это может провоцировать рост цен. И все это на фоне инфляции в США, которая значительно превышает целевые 2%.
"Для того, чтобы Трампу все удалось, народ США сейчас должен безоговорочно поверить властям. Но я не думаю, что так будет. Инфляционные ожидания и уверенность американских потребителей в завтрашнем дне в течение последнего месяца только ухудшается", — говорит финансист.
Еще немаловажный момент. Если страны-партнеры США введут встречные пошлины на американскую продукцию, то многим американским компаниям станет трудно или невозможно продавать свою продукцию за границу. И они могут банкротиться. А это уже "минус" для ВВП, потеря рабочих мест, налогов.
"И чтобы Трампу все задуманное удалось, — такого не должно произойти. Но кто может гарантировать, что такого не будет? Никто!", — аргументирует собеседник Delo.ua.
Еще один фактор, который будет влиять на сценарии дальнейших событий в американской экономике, — возможные действия Федеральной резервной системы США, которая окажется в очень непростой ситуации, если инфляция сейчас снова начнет расти. Придется либо держать учетную ставку высокой, либо еще больше повышать ее, вместо ожидаемого снижения. А высокая ставка центробанка — это тормоз для экономики, объясняет Иван Компан.
"Подводя итог всему выше сказанному стоит отметить: теоретически все действия Трампа могут быть на пользу американской экономике. Но для этого нужно, чтобы реализовалась целая цепочка событий. Вероятность того, что все задуманное реализуется, — незначительная", — резюмирует собеседник издания.
Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел с 5 апреля базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, а также с 9 апреля ввел повышенные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США имеют наибольший торговый дефицит.
Как это повлияет на мировую экономику в целом, экономику США и ее основных торговых партнеров, а также как это затронет Украину, — читайте в полной версии интервью Ивана Компана для Delo.ua.