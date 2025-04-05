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Иван Компан — о последствиях торговой войны Трампа для стран мира, самих США и Украины
С сегодняшнего дня, 5 апреля, вступает в силу общая таможенная ставка 10% на импорт в США продукции из всех стран мира, в том числе из Украины. А уже с 9 апреля ожидается введение дополнительных так называемых взаимных тарифов для каждой страны в отдельности.
Как это повлияет на мировую экономику в целом, экономику США и ее основных торговых партнеров, а также как это затронет Украину, — Delo.ua спросила у Ивана Компана, международного консультанта в сфере корпоративных финансов, соучредителя First Kyiv Investment Club, преподавателя Эдинбургской бизнес-школы.
По вашему мнению, что США получат от повышения таможенных тарифов? И что потеряют?
— Трамп хочет восстановить американскую индустрию, чтобы как можно больше американских компаний переносили свои производства из-за границы в США. В свое время в результате глобализационных процессов многие американские компании открыли производства в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, везде, где была дешевая рабочая сила. Трамп хочет, чтобы все это возвращалось в США. Это прямые иностранные инвестиции, это важно для любой страны.
Кстати, Украине также следовало бы думать о привлечении прямых иностранных инвестиций. К сожалению, мы об этом не думаем и в этом наша проблема. Почему это важно? Прямые иностранные инвестиции — это деньги, которые приходят в страну, это технологии, новые рабочие места, налоги. Так что теоретически для любой страны это хорошо.
Следующий возможный мотив для Трампа — наполнение госбюджета США. Американский бюджет имеет колоссальный дефицит, финансируемый за счет государственного долга, который в свою очередь продолжает расти. В настоящее время он составляет 36 трлн долларов. И сейчас, когда ставки по долгам достаточно высоки — более 4% — их очень дорого обслуживать.
Новые таможенные тарифы Трампа могут увеличить поступления в бюджет. Так, объем импорта, поступающий сейчас в США, оценивается примерно в 3,3 трлн долларов. После повышения таможенных тарифов среднее значение тарифа составит около 29%. Так что от 3,3 трлн долларов общего импорта дополнительные бюджетные поступления от таможенных платежей составят почти 1 трлн долларов. В случае дополнительных поступлений от таможенных тарифов Трамп сможет осуществить свое предвыборное обещание — уменьшить налоги без потери бюджетных доходов.
Третий мотив повышения таможенных ставок для Трампа — получение дополнительного рычага политического давления в переговорах с важными партнерами. Красноречивый пример использования этого рычага — введение повышенных таможенных тарифов для Канады и Мексики, когда Трамп сначала анонсировал повышение ставок, затем отложил их при условии согласия этих стран идти на уступки в переговорах.
Свидетельством такого подхода к ведению дел можно считать также недавнее обращение министра финансов США Скотта Бессента к странам-партнерам о возможной реакции с их стороны на введение тарифов. Он, в частности, дал понять, что партнерам не следует торопиться с введением встречных тарифов, а лучше искать варианты договориться.
Я думаю, что администрация Трампа и президент США лично рассчитывают на то, что многие страны начнут договариваться с ними, как это сделали Канада и Мексика.
Этим, возможно, объясняется и тот факт, что общие 10-процентные тарифы вводятся с 5 апреля, а дополнительные тарифы, которые всю эту бурю подняли, — с 9 апреля. Таким образом, у правительств стран-партнеров есть еще почти неделя, чтобы начать договариваться с администрацией Трампа.
Нельзя исключать и того, что, учитывая огромное Эго действующего президента США, мотивом нынешних действий для него является, в том числе, удовлетворение собственного самолюбия. Сейчас он находится в центре глобального внимания всего мира, все о нем говорят, он будто бы всех "ставит на колени".
Ок. С тем, что хотел бы получить в результате нынешней политики Дональд Трамп, мы разобрались. Но может ли что-нибудь пойти не так, не по плану, по нежелательному для администрации Трампа сценарию? И какие могут быть последствия?
— Это очень хороший вопрос. Теоретически то, что делает Трамп, неплохо для страны. Если ему все задуманное удастся реализовать, это может привести к положительным последствиям для американской экономики. Но некоторые вещи от Трампа не зависят. Во-первых, для того, чтобы все было хорошо, торговые партнеры США (а это весь мир) должны согласиться и принять последствия действий Трампа, отказавшись от каких-либо ответных негативных шагов. Я не думаю, что именно так будет. Судя по имеющейся уже реакции политического руководства Японии, Австралии, Китая, Евросоюза, — все собираются ответить. Я думаю, что мы увидим ответ. И если Европа и Япония еще могут начать договариваться с Америкой, то в отношении Китая я сомневаюсь. Ибо для Китая, особенно в условиях нынешнего противостояния с США, это потеря лица.
Следующее. На фоне изменения структуры глобальной торговли непонятно, что будет с работой морских портов. В условиях логистического хаоса могут быть нарушены производственные цепи, что спровоцирует дефицит товаров. А это может провоцировать рост цен. И все это на фоне инфляции в США, которая значительно превышает целевые 2%. Пока что американские власти уверяют народ, что эта инфляция транзитивная. Но так уверяли и в 2022 году, пока все не закончилось очень плохо.
Для того, чтобы Трампу все удалось, народ сейчас должен безоговорочно поверить властям. Но я не думаю, что так будет. Инфляционные ожидания и уверенность американских потребителей в завтрашнем дне за последний месяц только ухудшается.
Еще немаловажный момент. Если страны-партнеры США введут встречные пошлины на американскую продукцию, то многим американским компаниям станет трудно или невозможно продавать свою продукцию за границу. И они могут банкротиться. А это уже "минус" для ВВП, потеря рабочих мест, налогов. И чтобы Трампу все задуманное удалось, такого не должно произойти. Но кто может гарантировать, что такового не будет? Никто!
Еще один фактор, который будет влиять на сценарии дальнейших событий в американской экономике — возможные действия Федеральной резервной системы США, которая окажется в очень непростой ситуации, если инфляция сейчас снова начнет расти. Придется либо держать учетную ставку высокой, либо даже еще больше повышать ее, вместо ожидаемого снижения. А высокая ставка центробанка — это тормоз для экономики.
Подытоживая все вышесказанное стоит отметить: теоретически все действия Трампа могут быть в пользу американской экономики. Но для этого нужно, чтобы реализовалась целая цепочка событий. Вероятность же того, что все задуманное реализуется, ничтожна. Поэтому весь мир испуган и взволнован. А финансовые рынки летят вниз. Так, например, американский фондовый индекс S&P 500 по состоянию на 3 апреля обвалился на 3,8%. Для понимания — падение этого индекса на 1% означает потерю капитализации входящих в этот индекс компаний примерно на полтриллиона долларов.
Ок. С возможными последствиями тарифной политики Трампа для американской экономики более-менее разобрались. А как насчет возможных последствий для мировой экономики?
— Вряд ли кто-нибудь выиграет от этой ситуации. От торговых войн никто никогда не выигрывает. От них все теряют. И лучше плохой мир, чем хорошая война. Мир выиграл от того, что когда-то президент США Рональд Рейган начал эпоху глобализации, уменьшая роль государства в управлении экономикой. За последние 40 лет мир стал жить богаче, было создано много прибавочной стоимости. И все это не благодаря повышению тарифов, а вследствие либерализации и глобализации. Сейчас мы двигаемся абсолютно в обратном направлении. Такого уровня протекционизма, как сейчас вводит Трамп, никогда не было. Мир заходит на совершенно неизведанные территории, это Terra Incognita. И я не думаю, что нас ждут приятные сюрпризы. Думаю, что в общем станет жить хуже.
Простой пример. Китай. Если бы Китай десятилетиями не поставлял дешевые товары на мировой рынок, то инфляция во всем мире была бы гораздо выше. Какова ситуация с пошлинами для Китая? До нынешнего повышения таможенных тарифов пошлина на китайский импорт в США составляла 20%. Трамп прибавил для Китая еще 34%. Это уже 54%. А если пофантазировать и прибавить 25% вторичной пошлины на импорт в США из стран, покупающих нефть у Венесуэлы (а Китай покупает нефть у Венесуэлы), то получим 79%. Представьте, сколько будут стоить китайские товары в Америке при такой ставке пошлины. И основной вопрос здесь: будут ли американцы покупать китайские товары по таким ценам.
Это касается всех стран, относительно которых США ввели новые пошлины. И для Европы это плохие новости. Поскольку, например, США — самый большой зарубежный рынок для немецкого автопрома. BMW , Mercedes , Audi — их просто не будут покупать в Америке.
Насколько существенными могут быть потери мировых производителей от введения в США новых таможенных тарифов?
— Сейчас трудно сказать.
Можно ли уже сейчас сказать, какие страны или экономические сектора больше всего потеряют от новых тарифов?
— Европейский автопром точно потеряет. Проблемы могут ожидать европейскую фармацевтику.
Эта история надолго?
— Да, я думаю, что надолго. Даже если страны начнут договариваться с администрацией Трампа. Потому что это длительный процесс.
Тем временем крупный бизнес, принимающий решения стоимостью в сотни миллиардов долларов, просто поставит много проектов на паузу. А это опять же удар по глобальному ВВП.
В какой степени Китай может ощутить влияние новых американских тарифов и какие именно секторы?
— Годовой объем экспорта Китая в США составляет более 500 млрд долларов. Введение новых таможенных тарифов будет означать, что Китай будет продавать, а значит и будет производить меньше. ВВП Китая будет проседать, а там дела и так не очень хорошие. Китай ощутит влияние тарифов.
Но повлияет это и на Америку. Поскольку Китай ответит. Хотя с точки зрения потенциального влияния китайских пошлин на американские товары — их потенциал ограничен, потому что Китай покупает у США гораздо меньше, чем им продают. Но, например, китайские власти могут наложить санкции на американские компании, работающие в Китае.
Как ситуация с таможенными тарифами повлияет на Украину?
— Объем украинского экспорта в США невелик — меньше миллиарда долларов в 2024 году. И это в основном продукция металлургической индустрии. А ведь на эту продукцию еще раньше начислялся таможенный тариф в размере 25%. Так что сейчас, насколько я понимаю, размер пошлины составит 25% + 10%, введенные на украинскую продукцию в целом.
А как повышение пошлин повлияет на рядового украинского потребителя?
— Вряд ли существенно повлияет. Объемы нашей торговли с США незначительны.
Кроме того, думаю, украинские власти сейчас не в том состоянии и не в той позиции, чтобы отвечать пошлинами на американские товары.
Даже если мы сейчас абстрагируемся от фактора войны, то в Украине достаточно внутренних экономических проблем, которые мы должны решать. Поэтому история о пошлинах — это история не об Украине. Хотя, безусловно, это повлияет на Украину как часть глобальной экономики. Но влияние будет косвенным.
В чем будет выражаться косвенное влияние?
— Вы можете представить сценарий, когда американская, европейская, китайская, японская экономики падают, а украинская растет? Такого быть не может. Украинская экономика будет терять вместе со всей глобальной экономикой.
Не стоит также забывать, что Украина сейчас очень зависима от международной финансовой помощи. И чем лучше ситуация в экономиках наших партнеров, тем больше шансов получить от них существенную помощь. И напротив.
На фоне ослабления курса доллара по отношению к европейской валюте — ожидать ли каких-либо последствий для гривны?
— Если бы курс гривни формировался исключительно рыночными факторами, то влияние мы ощутили бы. Но в Украине курс гривни во многом зависит от финансовой помощи западных партнеров.
В итоге, следует ли переживать украинцам в связи с тарифной войной США против всего мира?
— К сожалению, в Украине много других проблем, из-за которых нам действительно стоит переживать. В первую очередь, это война. Во-вторых, это отсутствие системной экономической стратегии развития Украины. Мы не боремся с коррупцией, не боремся за верховенство права, не вводим необходимые реформы. И это то, что отбрасывает нас на десятилетия назад. И когда война окончится, а с ней закончится и финансовая помощь от партнеров, то мы моментально это ощутим. Вот по этому поводу стоит переживать. Поскольку эффект от этого будет гораздо более существенным, чем влияние нынешней ситуации с глобальными таможенными тарифами.