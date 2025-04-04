Американский банковский холдинг JPMorgan повысил вероятность рецессии в США и мире до 60%

Самый большой по размерам активов американский банковский холдинг JPMorgan повысил свои прогнозы на рецессию в США и мире до 60% на фоне тарифных ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом, угрожающих подорвать доверие бизнеса и замедлить мировой рост.

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Об этом сообщает агентство R euters.

В среду, 2 апреля, США ввели пошлины для десятков стран. В JPMorgan заявили, что теперь вероятность того, что мировая экономика приобретет рецессию к концу года, составляет 60%, тогда как раньше этот показатель составлял 40%.

"Деструктивная политика США была признана наибольшим риском для мировых перспектив за весь год. Эффект... вероятно, усилится за счет ответных мер, ухудшения деловых настроений в США и сбоев в цепочке поставок", — говорится в заявлении компании, где также отмечается, что торговая политика страны оказалась менее благоприятной для бизнеса.

Аналитическая корпорация S&P Global также повысила свою субъективную вероятность рецессии в США до 30–35% с 25% в марте.

Другие исследовательские компании, включая Barclays, BofA Global Research, Deutsche Bank, RBC Capital Markets и UBS Global Wealth Management, также предупредили, что экономика США столкнется с более высоким риском скатывания в рецессию этого года, если новые пошлины Трампа останутся в силе.

Напомним, самые богатые люди мира потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов из-за падения мировых рынков, вызванного новыми пошлинами, объявленными президентом США Дональдом Трампом.