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Американський банківський холдинг JPMorgan підвищив ймовірність рецесії у США та світі до 60%
Найбільший за розмірами активів американський банківський холдинг JPMorgan підвищив свої прогнози на рецесію у США та світі до 60% на тлі тарифні обмежень, запроваджених президентом Дональдом Трампом, що загрожують підірвати довіру бізнесу та уповільнити світове зростання.
Про це повідомляє агентство Reuters.
У середу, 2 квітня, США запровадили мита для десятків країн. У JPMorgan заявили, що тепер ймовірність того, що світова економіка набуде рецесії до кінця року, становить 60%, тоді як раніше цей показник становив 40%.
"Деструктивну політику США було визнано найбільшим ризиком для світових перспектив за весь рік. Ефект... ймовірно, посилиться за рахунок заходів у відповідь, погіршення ділових настроїв у США і збоїв у ланцюжку поставок ", — йдеться у заяві компанії, де також зазначається, що торговельна політика країни виявилася менш сприятливою для бізнесу, ніж очікувалося.
Аналітична корпорація S&P Global також підвищила свою суб'єктивну ймовірність рецесії в США до 30–35% із 25% у березні.
Інші дослідні компанії, включаючи Barclays, BofA Global Research, Deutsche Bank, RBC Capital Markets та UBS Global Wealth Management, також попередили, що економіка США зіткнеться з більш високим ризиком скочування в рецесію цього року, якщо нові мита Трампа залишаться чинними.
Нагадаємо, найбагатші люди світу втратили загалом 208 мільярдів доларів через падіння світових ринків, викликане новими митами, оголошеними президентом США Дональдом Трампом.