Через мита Трампа 500 найбагатших людей світу втратили 208 мільярдів доларів

Найбагатші люди світу втратили загалом 208 мільярдів доларів через падіння світових ринків, викликане новими митами, оголошеними президентом США Дональдом Трампом.

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Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Це стало четвертим за величиною одноденним спадом за всю історію індексу Bloomberg Billionaires Index і найбільшим з часів піку пандемії COVID-19.

Понад половина мільярдерів, чиє багатство відстежує Bloomberg, зазнали збитків – у середньому на 3,3%. Найбільше постраждали бізнесмени зі США, серед яких засновник Meta Марк Цукерберг і засновник Amazon Джефф Безос.

Хто втратив найбільше

Марк Цукерберг. Засновник Meta зазнав найбільших втрат у грошовому еквіваленті: через падіння акцій його компанії на 9% він втратив 17,9 мільярда доларів, що становить 9% його загального статку. З початку року Meta була серед лідерів технологічного сектору, проте з лютого акції компанії впали на 28%.

Джефф Безос. Акції Amazon впали на 9%, що стало найбільшим спадом з квітня 2022 року. Це коштувало Безосу 15,9 мільярда доларів його капіталу. Від лютневого піку вартість компанії знизилася більш ніж на 25%.

Ілон Маск. Глава Tesla втратив 11 мільярдів доларів лише за четвер, а з початку року його статки скоротилися вже на 110 мільярдів. Падіння акцій Tesla на 5,5% стало наслідком побоювань інвесторів щодо митної політики Трампа та суперечливої ролі Маска в його адміністрації.

Бернар Арно. Європейський Союз готується ввести 20% мита на товари, що експортуються до США, що може суттєво вплинути на ринок предметів розкоші. Це спричинило падіння акцій LVMH, компанії Арно, зменшивши його статки на 6 мільярдів доларів.

Чжан Цун'юань. Засновник китайської взуттєвої компанії Huali Industrial Group Co. втратив 1,2 мільярда доларів (13% його статків) через нові 34% мита Трампа на китайську продукцію, що спричинило падіння акцій компанії.

Ернест Гарсія III. Генеральний директор Carvana втратив 1,4 мільярда доларів після обвалу акцій компанії на 20%. Водночас засновник Shopify втратив 1,5 мільярда доларів через падіння акцій на 20% у Торонто.

Хто виграв від ситуації

Один із небагатьох мільярдерів, який уникнув втрат, – мексиканець Карлос Слім. Його капітал зріс на 4% до 85,5 мільярда доларів після того, як Мексика була виключена зі списку країн, на які поширюються нові мита США. Мексиканський фондовий індекс Bolsa зріс на 0,5%.

Близький Схід став єдиним регіоном, де багатство місцевих мільярдерів зросло за день.

Нагадаємо, 2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Наслідки введення мит вже проявляються на фінансових ринках. Фондові ф’ючерси в США різко впали, а світові біржі негативно відреагували на торговельні заходи адміністрації Трампа. Однак Білий дім наполягає, що тарифи є лише частиною ширшої економічної стратегії, яка також включає скорочення регулювання та зменшення державних витрат.