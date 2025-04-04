Фондовые рынки под давлением: потери превысили $2,5 трлн

Фондовые рынки снова оказались под давлением, усугубляя потери после обвала американских акций на $2,5 трлн. Глобальный индекс MSCI движется к самому большому недельному спаду за последние семь месяцев. Между тем, казначейские облигации демонстрируют рост, а доллар укрепляет свои позиции на фоне рыночной турбулентности.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Основные показатели

Отмечается, что на фоне обострения глобальных торговых напряжений, ожидаемого отчета о занятости и предстоящего выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла инвесторы предпочитали избегать рисков.

Это привело к дальнейшему спаду на рынках:

фьючерсы S&P 500 снизились на 0,4% на старте торгов;

европейский индекс Stoxx 600 потерял 1,2%.

Между тем, доходность 10-летних облигаций США опустилась ниже 4%, сигнализируя о переходе капитала в более защищенные активы.

Эти события свидетельствуют о угасании стратегии ставок на "исключительность США", когда инвесторы делают ставку на растущие на фоне доминирования американской экономики. Обеспокоенность последствиями резчайшего повышения тарифов в США за последнее столетие заставляет рынки переоценивать риски, опасаясь удара по экономическому росту.

UBS Global Wealth Management снизило свой прогноз по S&P 500, предупреждая о росте рыночной волатильности из-за влияния взаимных торговых ограничений.

На этой неделе инвесторы активно искали безопасные активы, что повлекло за собой рост мирового рынка облигаций. Доходность казначейских облигаций США упала почти на 30 базисных пунктов, а глобальный фондовый индекс MSCI World потерял около 3,5% в неделю.

О тарифах Трампа

Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Последствия введения пошлин уже появляются на денежных рынках. Фондовые Фьючерсы в США резко упали, а мировые биржи негативно отреагировали на торговые мероприятия администрации Трампа. Однако Белый дом настаивает, что тарифы являются лишь частью более широкой экономической стратегии, включающей также сокращение регулирования и уменьшение государственных расходов.

Дональд Трамп рассматривает тарифы как средство возрождения американского производства и достижения геополитических преимуществ. Впрочем, экономисты предостерегают, что такие меры могут привести к росту цен, замедлению экономики и даже потенциальной рецессии.