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Фондовые рынки под давлением: потери превысили $2,5 трлн
Фондовые рынки снова оказались под давлением, усугубляя потери после обвала американских акций на $2,5 трлн. Глобальный индекс MSCI движется к самому большому недельному спаду за последние семь месяцев. Между тем, казначейские облигации демонстрируют рост, а доллар укрепляет свои позиции на фоне рыночной турбулентности.
Об этом сообщает Bloomberg.
Основные показатели
Отмечается, что на фоне обострения глобальных торговых напряжений, ожидаемого отчета о занятости и предстоящего выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла инвесторы предпочитали избегать рисков.
Это привело к дальнейшему спаду на рынках:
- фьючерсы S&P 500 снизились на 0,4% на старте торгов;
- европейский индекс Stoxx 600 потерял 1,2%.
Между тем, доходность 10-летних облигаций США опустилась ниже 4%, сигнализируя о переходе капитала в более защищенные активы.
Эти события свидетельствуют о угасании стратегии ставок на "исключительность США", когда инвесторы делают ставку на растущие на фоне доминирования американской экономики. Обеспокоенность последствиями резчайшего повышения тарифов в США за последнее столетие заставляет рынки переоценивать риски, опасаясь удара по экономическому росту.
UBS Global Wealth Management снизило свой прогноз по S&P 500, предупреждая о росте рыночной волатильности из-за влияния взаимных торговых ограничений.
На этой неделе инвесторы активно искали безопасные активы, что повлекло за собой рост мирового рынка облигаций. Доходность казначейских облигаций США упала почти на 30 базисных пунктов, а глобальный фондовый индекс MSCI World потерял около 3,5% в неделю.
О тарифах Трампа
Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.
Последствия введения пошлин уже появляются на денежных рынках. Фондовые Фьючерсы в США резко упали, а мировые биржи негативно отреагировали на торговые мероприятия администрации Трампа. Однако Белый дом настаивает, что тарифы являются лишь частью более широкой экономической стратегии, включающей также сокращение регулирования и уменьшение государственных расходов.
Дональд Трамп рассматривает тарифы как средство возрождения американского производства и достижения геополитических преимуществ. Впрочем, экономисты предостерегают, что такие меры могут привести к росту цен, замедлению экономики и даже потенциальной рецессии.