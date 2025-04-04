Фондові ринки під тиском: втрати перевищили $2,5 трлн

Фондові ринки знову опинилися під тиском, поглиблюючи втрати після обвалу американських акцій на $2,5 трлн. Глобальний індекс MSCI рухається до найбільшого тижневого спаду за останні сім місяців. Тим часом казначейські облігації демонструють зростання, а долар зміцнює свої позиції на тлі ринкової турбулентності.

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Про це інформує Bloomberg.

Основні показники

Зазначається, що на тлі загострення глобальної торговельної напруги, очікуваного звіту про зайнятість та майбутнього виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла інвестори воліли уникати ризиків.

Це спричинило подальший спад на ринках:

ф'ючерси S&P 500 знизилися на 0,4% на старті торгів;

європейський індекс Stoxx 600 втратив 1,2%.

Тим часом прибутковість 10-річних облігацій США опустилася нижче 4%, сигналізуючи про перехід капіталу в більш захищені активи.

Ці події свідчать про згасання стратегії ставок на "винятковість США", коли інвестори роблять ставку на активи, що зростають на тлі домінування американської економіки. Стурбованість наслідками найрізкішого підвищення тарифів у США за останнє століття змушує ринки переоцінювати ризики, побоюючись удару по економічному зростанню.

UBS Global Wealth Management знизило свій прогноз щодо S&P 500, попереджаючи про зростання ринкової волатильності через вплив взаємних торговельних обмежень.

Цього тижня інвестори активно шукали безпечні активи, що спричинило зростання світового ринку облігацій. Прибутковість казначейських облігацій США впала майже на 30 базисних пунктів, а глобальний фондовий індекс MSCI World втратив близько 3,5% за тиждень.

Про тарифи Трампа

Нагадаємо, 2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Наслідки введення мит вже проявляються на фінансових ринках. Фондові ф’ючерси в США різко впали, а світові біржі негативно відреагували на торговельні заходи адміністрації Трампа. Однак Білий дім наполягає, що тарифи є лише частиною ширшої економічної стратегії, яка також включає скорочення регулювання та зменшення державних витрат.

Дональд Трамп розглядає тарифи як засіб для відродження американського виробництва та досягнення геополітичних переваг. Втім, економісти застерігають, що такі заходи можуть призвести до зростання цін, уповільнення економіки і навіть потенційної рецесії.