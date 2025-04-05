Іван Компан — про наслідки торгової війни Трампа для країн світу, самих США і України

З сьогоднішнього дня, 5 квітня, вступає в силу загальна митна ставка 10% на імпорт в США продукції з усіх країн світу, в тому числі з України. А вже з 9 квітня очікується запровадження додаткових так званих взаємних тарифів для кожної країни окремо.

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Як це вплине на світову економіку в цілому, економіку США та її основних торгівельних партнерів, а також яким чином це зачепить Україну, — Delo.ua запитало у Івана Компана, міжнародного консультанта у сфері корпоративних фінансів, співзасновника First Kyiv Investment Club, викладача Единбурзької бізнес-школи.

Пане Іване, на вашу думку, що США отримають від підвищення мит? І що втратять?

— Трамп хоче відновити американську індустрію, щоб якомога більше американських компаній переносили свої виробництва з-за кордону в США. Свого часу внаслідок глобалізаційних процесів багато американських компаній відкрили виробництва в країнах Південно-Східної Азії, Латинської Америки, скрізь, де була дешева робоча сила. Трамп хоче, щоб все це поверталось в США. Це прямі іноземні інвестиції, це те, що важливо для будь-якої країни.

До речі, Україні також варто було б думати про залучення прямих іноземних інвестицій. На жаль, ми про це не думаємо, і в цьому наша проблема. Чому це важливо? Прямі іноземні інвестиції — це гроші, які приходять в країну, це технології, нові робочі місця, податки. Тож теоретично для будь-якої країни це добре.

Наступний можливий мотив для Трампа — наповнення держбюджету США. Американський бюджет має колосальний дефіцит, який фінансується за рахунок державного боргу, який своєю чергою продовжує зростати. Наразі він складає 36 трлн доларів. І зараз, коли ставки за боргами досить високі — понад 4% — їх дуже дорого обслуговувати.

Нові митні тарифи Трампа можуть збільшити надходження в бюджет. Так, обсяг імпорту, який зараз надходить в США, оцінюється приблизно в 3,3 трлн доларів. Після підвищення митних тарифів середнє значення тарифу складе близько 29%. Тож від 3,3 трлн доларів загального імпорту додаткові бюджетні надходження від митних платежів складуть майже 1 трлн доларів. У випадку додаткових надходжень від митних тарифів Трамп зможе здійснити свою передвиборчу обіцянку — зменшити податки без втрати бюджетних доходів.

Третій мотив підвищення митних ставок для Трампа — отримання додаткового важелю політичного тиску в переговорах з важливими партнерами. Красномовний приклад використання цього важелю — запровадження підвищених митних тарифів для Канади і Мексики, коли Трамп спочатку анонсував підвищення ставок, потім відклав їх запровадження на умовах згоди цих країн йти на поступки в переговорах.

Свідченням такого підходу до ведення справ можна вважати також нещодавнє звернення міністра фінансів США Скотта Бессента до країн-партнерів щодо можливої реакції з їхнього боку на запровадження тарифів. Він, зокрема, дав зрозуміти, що партнерам не варто поспішати із запровадженням зустрічних тарифів, а краще шукати варіанти домовитись.

Я думаю, що адміністрація Трампа і президент США особисто розраховують на те, що багато країн почнуть з ними домовлятися, як це зробили Канада і Мексика.

Цим, можливо, пояснюється і той факт, що загальні 10-тивідсоткові тарифи запроваджуються з 5 квітня, а додаткові тарифи, які всю цю бурю й підняли, — з 9 квітня. Таким чином, у урядів країн-партнерів є ще майже тиждень, щоб почати домовлятися з адміністрацією Трампа.

Не можна виключати й того, що, враховуючи величезне Его діючого президента США, мотивом нинішніх дій для нього є, в тому числі, задоволення власного самолюбства. Нині він знаходиться в центрі глобальної уваги всього світу, всі про нього говорять, він буцімто всіх «ставить на коліна».

Ок. З тим, що хотів би отримати в результаті нинішньої політики Дональд Трамп, ми розібрались. Але чи може щось піти не так, не по плану, по небажаному для адміністрації Трампа сценарію? І які можуть бути наслідки?

— Це дуже гарне питання. Теоретично, те, що робить Трамп, непогано для країни. Якщо йому все задумане вдасться реалізувати, це може мати позитивні наслідки для американської економіки. Але деякі речі від Трампа не залежать. По-перше, для того, щоб все було добре, торговельні партнери США (а це весь світ) повинні погодитись і прийняти наслідки дій Трампа, відмовившись від будь-яких негативних дій у відповідь. Я не думаю, що саме так і буде. Судячи з наявної вже реакції політичного керівництва Японії, Австралії, Китаю, Євросоюзу, — всі збираються відповісти. Я думаю, що ми побачимо відповідь. І якщо Європа та Японія ще можуть почати домовлятися з Америкою, то щодо Китаю — я сумніваюсь. Бо для Китаю, особливо в умовах нинішнього протистояння з США, — це втрата обличчя.

Наступне. На тлі зміни структури глобальної торгівлі наразі незрозуміло, що буде з роботою морських портів. В умовах логістичного хаосу можуть бути порушені виробничі ланцюги, що спровокує дефіцит товарів. А це може провокувати ріст цін. І все це на тлі інфляції в США, що значно перевищує цільові 2%. Поки що американська влада запевняє народ, що ця інфляція транзитивна. Але так уже запевняли в 2022 році, поки все не закінчилося дуже погано.

Для того, щоб Трампу все вдалося, народ зараз має беззастережно повірити владі. Але я не думаю, що так буде. Інфляційні очікування і впевненість американських споживачів у завтрашньому дні протягом останнього місяця лише погіршується.

Ще важливий момент. Якщо країни-партнери США запровадять зустрічні мита щодо американської продукції, то багатьом американським компаніям стане важко або й неможливо продавати свою продукцію за кордон. І вони можуть банкрутувати. А це вже — "мінус" для ВВП, втрата робочих місць, податків. І щоб Трампу все задумане вдалося, — такого не має статися. Але хто може гарантувати, що такого не буде? Ніхто!

Ще один фактор, який впливатиме на сценарії подальших подій в американській економіці, — можливі дії Федеральної резервної системи США, яка опиниться в дуже непростій ситуації, якщо інфляція зараз знову почне зростати. Доведеться або тримати облікову ставку високою, або навіть ще більше її підвищувати, замість очікуваного зниження. А висока ставка центробанку — це гальмо для економіки.

Підсумовуючи все вище сказане варто зазначити: теоретично всі дії Трампа можуть бути на користь американської економіки. Але для цього потрібно, щоб реалізувався цілий ланцюжок подій. Ймовірність же того, що все задумане реалізується, — мізерна. Тому весь світ переляканий і схвильований. А фінансові ринки летять вниз. Ось, наприклад, американський фондовий індекс S&P 500 станом на 3 квітня обвалився на 3,8%. Для розуміння — падіння цього індексу на 1% означає втрату капіталізації компаній, що входять в цей індекс, приблизно на півтрильйона доларів.

Ок. З можливими наслідками тарифної політики Трампа для американської економіки більш-менш розібралися. А як щодо можливих наслідків для світової економіки?

— Навряд чи хтось виграє від цієї ситуації. Від торгових війн ніхто ніколи не виграє. Від них всі втрачають. І краще поганий мир, ніж гарна війна. Світ виграв від того, що колись президент США Рональд Рейган розпочав епоху глобалізації, зменшуючи роль держави в управлінні економікою. За останні 40 років світ став жити заможніше, було створено багато додаткової вартості. І все це не завдяки підвищенню тарифів, а внаслідок лібералізації та глобалізації. Зараз же ми рухаємось абсолютно в зворотному напрямку. Такого рівня протекціонізму, як зараз запроваджує Трамп, ніколи не було. Світ заходить на абсолютно незвідані території, це Terra Incognita. І я не думаю, що нас чекають приємні сюрпризи. Думаю, що загалом стане жити гірше.

Простий приклад. Китай. Якби Китай десятиліттями не постачав дешеві товари на світовий ринок, то інфляція у всьому світі була би набагато вищою. Яка наразі ситуація з митами для Китаю? До нинішнього підвищення митних тарифів мито на китайський імпорт в США складав 20%. Трамп додав для Китаю ще 34%. Це вже 54%. А якщо пофантазувати і додати 25% вторинного мита на імпорт в США з країн, які купують нафту у Венесуели (а Китай купує нафту у Венесуели), то отримаємо 79%. Уявіть, скільки коштуватимуть китайські товари в Америці за такої ставки мита. І основне питання тут — чи будуть американці купувати китайські товари за такими цінами.

Це стосується всіх країн, щодо яких США запровадили нові мита. І для Європи це погані новини. Бо, наприклад, США — найбільший закордонний ринок для німецького автопрому. BMW, Mercedes, Audi — їх просто не будуть купувати в Америці.

Наскільки суттєвими можуть бути втрати світових виробників від запровадження США нових митних тарифів?

— Зараз важко сказати.

Чи можна вже зараз сказати, які країни або економічні сектори найбільше втратять від нових тарифів?

— Європейський автопром точно втратить. Проблеми можуть очікувати європейську фармацевтику.

Ця історія надовго?

— Так, я думаю, що надовго. Навіть якщо країни почнуть домовлятися з адміністрацією Трампа. Бо це тривалий процес.

Тим часом великий бізнес, який ухвалює рішення вартістю в сотні мільярдів доларів, просто поставить багато проектів на паузу. А це, знову ж таки, удар по глобальному ВВП.

Якою мірою Китай може відчути вплив нових американських тарифів, і які саме сектори?

— Річний обсяг експорту Китаю в США складає понад 500 млрд доларів. Запровадження нових митних тарифів означатиме, що Китай продаватиме, а отже і вироблятиме, менше. ВВП Китаю просідатиме, а там справи і так не дуже добрі. Тож Китай відчує вплив тарифів.

Але вплине й на Америку. Бо Китай відповість. Хоча з точки зору потенційного впливу китайських мит на американські товари — їхній потенціал обмежений, бо Китай купує у США значно менше, ніж їм продають. Але ж, наприклад, китайська влада може накласти санкції на американські компанії, які працюють в Китаї.

Як ситуація з митними тарифами вплине на Україну?

— Обсяг українського експорту до США невеликий — менше мільярда доларів у 2024 році. І це в основному продукція металургійної промисловості. А на цю продукцію ще раніше нараховувався митний тариф в розмірі 25%. Тож зараз, наскільки я розумію, розмір мита складе 25% + 10%, запроваджені на українську продукцію загалом.

А як підвищення мит вплине на пересічного українського споживача?

— Навряд чи суттєво вплине. Обсяги нашої торгівлі зі США незначні.

Крім того, думаю, українська влада зараз не в тому стані і не в тій позиції, щоб відповідати зустрічними митами на американські товари.

Навіть якщо ми зараз абстрагуємося від фактору війни, то в Україні досить внутрішніх економічних проблем, які ми маємо вирішувати. Тому історія про мита — це історія не про Україну. Хоча, безумовно, це вплине на Україну як на частину глобальної економіки. Але вплив буде непрямий.

В чому виражатиметься непрямий вплив?

— Ви можете уявити собі сценарій, коли американська, європейська, китайська, японська економіки падають, а українська росте? Такого бути не може. Українська економіка буде втрачати разом з усією глобальною економікою.

Не варто також забувати, що Україна зараз дуже залежна від міжнародної фінансової допомоги. І що кращою є ситуація в економіках наших партнерів, то більше шансів отримати від них суттєву допомогу. І навпаки.

На тлі ослаблення курсу долара щодо європейської валюти — чи чекати якихось наслідків для гривні?

— Якби курс гривні формувався виключно ринковими факторами, то вплив би ми відчули. Але в Україні курс гривні значною мірою залежить від фінансової допомоги західних партнерів.

Отже, чи варто переживати українцям у зв’язку із тарифною війною США проти всього світу?

— На жаль, в Україні є велика кількість інших проблем, через які нам справді варто переживати. Насамперед, це війна. По-друге, це відсутність системної економічної стратегії розвитку України. Ми не боремось з корупцією, не боремось за верховенство права, не впроваджуємо необхідні реформи. І це те, що відкидає нас на десятиріччя назад. І коли війна закінчиться, а з нею закінчиться і фінансова допомога від партнерів, то ми моментально це відчуємо. Ось через це і варто переживати. Бо ефект від цього буде набагато більш суттєвим, ніж вплив нинішньої ситуації з глобальними митними тарифами.