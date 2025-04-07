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ЄІБ виділив 100 млн євро на підготовку проєктів для відбудови України
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив 100 мільйонів євро з власних ресурсів на технічну допомогу та консультації для підтримки української влади в підготовці проєктів реконструкції, що відповідатимуть вимогам банківського фінансування.
Про це повідомила віце-президентка банку Тереза Червінська під час конференції "Захист регіону від змішаних загроз", організованої НАТО в Римі, пише "Інтерфакс-Україна".
За її словами, якісна підготовка проєктів є ключовою умовою їхньої ефективної реалізації. І чим краще підготовлено проєкт, тим швидше і легше його реалізувати.
Фінансування спрямовується на проєкти у сферах енергетики, транспорту та соціальної інфраструктури. ЄІБ, за словами Червінської, не лише продовжив підтримку України після початку повномасштабної війни, а й уже через два тижні після її початку виділив країні 2 мільярди доларів.
"Ми активні під час війни. І ми визнаємо відбудову України не просто завданням, для нас - це місія", — підкреслила віце-президентка ЄІБ.
Вона також додала, що критична інфраструктура, така як дороги, енергетичні мережі та водопостачання, має вирішальне значення не лише для населення, а й для залучення інвесторів.
Серед пріоритетів банку — підтримка енергетичного сектору. Зокрема, ЄІБ реалізує План порятунку енергетики України на суму 600 мільйонів євро. Особливу увагу банк приділяє і транспортній галузі.
Минулого року модернізація транспорту, за словами Червінської, вже принесла відчутні результати: нові автобуси та трамваї покращили громадський транспорт у шести містах, а Київ отримав підтримку у заміні вагонів метро російського виробництва.
Окрему увагу ЄІБ приділяє малому та середньому бізнесу. З цією метою запущено Програму кредитування експорту в Україну на 300 мільйонів доларів, що має полегшити експорт до України для МСП з ЄС. Також діє фонд ЄС для України обсягом майже 500 мільйонів євро, який забезпечує перехідне фінансування, орієнтоване на українські МСП.
"Тож загалом ми підтримуємо обидві сторони. Ми підтримуємо експорт європейських МСП в Україну, а також підтримуємо українські МСП, щоб дати їм можливість вести бізнес під час війни. Отже, це три речі: по-перше, підтримка критичної інфраструктури, по-друге, підтримка МСП і, нарешті, підтримка українських партнерів у впровадженні стандартів ЄС у цей сектор в Україні", — резюмувала Червінська.
Додамо, Європейська комісія та ЄІБ підписали гарантійну угоду, яка відкриває можливість для банку інвестувати щонайменше 2 мільярди євро у нагальні проєкти відновлення та реконструкції в Україні.