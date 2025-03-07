ЄІБ інвестує в енергоефективність України: дев’ять громад отримають позики на термомодернізацію на майже 440 млн грн

Дев’ять українських громад отримають позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для реалізації проєктів з термомодернізації громадських будівель. Загальна вартість затверджених проєктів складає майже 440 млн грн або близько 10 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Це стало відомо після оголошення результатів третього відбору заявок на участь у програмі "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Позики отримають такі громади:

Дубівська (Закарпаття);

Білогородська (Київщина);

Боярська (Київщина);

Яворівська (Львівщина);

Рава-Руська (Львівщина);

Давидівська (Львівщина);

Болградська (Одещина);

Дубовецька (Франківщина);

Приютівська (Кіровоградщина).

Тепер ці громади ще чекає важливий етап – розробка проєктно-кошторисної документації.

В міністерстві наголосили, що рішення про визначення громад-переможців ухвалила Група управління і підтримки (ГУПП) Програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні" за підсумками третього конкурсу заявок даної Програми.

Нагадаємо, Україна та ЄІБ підписали угоди про фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Підписання відбулося під час зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

Крім того, Кабмін ухвалив проєкт розпорядження президента Зеленського, що дозволить залучити від ЄІБ понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту.