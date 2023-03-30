В Україні стартував відбір проектів термомодернізації будинків

В межах програми “Енергоефективність громадських будівель в Україні” між Україною та Європейським інвестиційним банком стартував відбір проектів термомодернізації громадських будівель. Мова йде про комплексне енергоефективне відновлення майже тисячі громадських будівель по всій країні.

Подібні проекти будуть реалізовавутися у дитячих садках, школах, закладах охорони здоров’я, а також об’єктах соціальної, адміністративної та культурної сфери, повідомляють в Уряді.

В обраних будівлях утеплять фасади, дахи і підвали. Також планується модарнізація систем опалення, вентиляції та освітлення.

Ця програма орієнтована у першу чергу, на малі та середні громади, які до цього не мали практики реалізації масштабних міжнародних проектів з термомодернізації. За рішенням Європейського інвестиційного банку, до програми зможуть долучитися проєкти з ремонту громадських будівель, пошкоджених внаслідок військових дій, та проєкти з адаптації будівель для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Відбір проектів стартує з 3 квітня і триватиме по 3 червня 2023 року включно.

Проект "Велика термомодернізація", ініційований президентом Володимиром Зеленським, торкнеться всіх громад, і стартуватиме вже в літку. Очікується, що завдяки цьому загальне споживання газу зменшиться на 437 мільйонів кубометрів.

Перша хвиля термомодернізації охопить 6437 будівель у всій країні, серед них понад 5 тисяч багатоповерхових будинків. На першому етапі будуть відремонтовані будинки, які були зведені до 1990-го року.