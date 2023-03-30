В Украине стартовал отбор проектов термомодернизации домов

В рамках программы "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" между Украиной и Европейским инвестиционным банком стартовал отбор проектов термомодернизации общественных зданий. Речь идет о комплексном энергоэффективном восстановлении почти тысячи общественных зданий по всей стране.

Подобные проекты будут реализовываться в детских садах, школах, учреждениях здравоохранения, а также в объектах социальной, административной и культурной сферы, сообщают в Правительстве.

В избранных постройках утеплят фасады, крыши и подвалы. Также планируется модарнизация систем отопления, вентиляции и освещения.

Эта программа ориентирована в первую очередь на малые и средние общества, которые до этого не имели практики реализации масштабных международных проектов по термомодернизации. По решению Европейского инвестиционного банка, в программу смогут приобщиться проекты по ремонту общественных зданий, поврежденных в результате военных действий, и проекты по адаптации зданий для размещения внутренне перемещенных лиц.

Отбор проектов стартует с 3 апреля и продлится до 3 июня 2023 года включительно.

Проект "Великая термомодернизация", инициированный президентом Владимиром Зеленским, коснется всех общин и будет стартовать уже летом. Ожидается, что благодаря этому общее потребление газа снизится на 437 миллионов кубометров.

Первая волна термомодернизации охватит 6437 зданий по всей стране, в том числе более 5 тысяч многоэтажных домов. На первом этапе будут отремонтированы дома, построенные к 1990-му году.