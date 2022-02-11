"Большая термомодернизация" уже в этом году поможет 1,5 млн украинцев платить за отопление на 30% меньше — министр экономики

Уже в следующем отопительном сезоне 700 тысяч украинских семей будут платить за отопление на 30-50% меньше благодаря обновлению домов, которое стартует в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая термомодернизация".

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко во время заседания президиума Конгресса региональных и местных властей.

"Уже в 2022 году почти 700 тысяч семей, или 1,5 млн украинцев, присоединятся к программе "Энергетическая независимость". Это жильцы 600 тысяч квартир общей площадью 30 млн кв. м", – заявила она.

Первая волна термомодернизации охватит 6437 построек по всей стране, среди них более 5 тысяч многоэтажных домов. На первом этапе будут отремонтированы дома, которые были возведены до 1990-го года, а на следующем – новые, имеющие класс энергоэффективности меньше С, рассказала министр.

Также запуск программы позволит обеспечить работой 170 тысяч специалистов, а государство, которое сэкономит энергоресурсы, сможет их более рационально распределить.

"Мы сможем сократить на 2,5% импорт газа, это особенно важно сегодня, когда государство-агрессор использует энергетику как оружие", — подчеркнула Свириденко.

Государство планирует инвестировать в программу 140 млрд грн, которые будут направляться "Укрфинжитлом" на целевые кредиты под 3% годовых органам местного самоуправления и военно-гражданским администрациям.

В конце прошлого года термомодернизацию провели в первых 8 пилотных домах в Днепре, отметил замглавы ОП, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко. В обновленных домах потери тепла из здания и потребление энергоресурсов уменьшилось вдвое.

"Среди мер предусматривается теплоизоляция стен, чердаков, подвалов, замена наружных дверей, установка или модернизация индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии", – сказал Тимошенко.

Он добавил, что по заданию президента Зеленского приоритет в обновлении будет предоставляться опасным и аварийным домам.

В свою очередь глава государства подчеркнул, что сэкономленные благодаря программе средства государство направит на социальные и другие программы.

"Я думаю, эффект будет масштабным, экономия, кстати, 8 млрд грн за отопительный сезон 2022-2023 годов", – привел данные Владимир Зеленский.