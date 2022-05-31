Верховная Рада упростила процедуру утепления жилых домов

Сегодня, 31 мая, Верховная Рада приняла законопроект (№ 6485 ) о создании условий для внедрения комплексной термомодернизации жилых зданий. Этот документ вносит изменения в ряд законов, предусматривающих сокращение количества процедур и времени их осуществления в ходе реализации таких проектов.

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Необходимость этого законопроекта заключалась в том, что другие законы содержат нормы, усложняющие процедуру разработки и реализации таких проектов или фактически исключающие реализацию частичных проектов, ведь достижение определенных законодательством минимальных требований энергоэффективности возможно только при капитальном ремонте.

В то же время реализация комплексных проектов в жилом и общественном секторах из-за их сложности и высокой стоимости имеет единичные случаи.

Законопроект также определяет критерии для реализации частичных проектов. При этом термомодернизация здания не предполагает частичного утепления фасада и должна носить системный характер, единый для всего дома.

Предполагается, что государственная поддержка энергоэффективных мер в зданиях будет осуществляться следующими способами:

бюджетных инвестиционных ассигнований;

возмещение процентов по кредиту и/или части суммы кредита;

возмещение части стоимости энергоэффективных мер в зданиях;

внедрение стимулирующего тарифо- и ценообразования на коммунальные услуги.

Документ также определяет, что реклама объектов строительства для продажи или найма (аренды) должна содержать информацию об их энергоэффективности. С учетом того, что термомодернизация жилья зависит от решений совладельцев многоквартирных домов, законопроект также предлагает упростить порядок создания и функционирования ОСББ.