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Категория
Недвижимость
Дата публикации

Верховная Рада упростила процедуру утепления жилых домов

Верховная Рада упростила процедуру утепления жилых домов

Сегодня, 31 мая, Верховная Рада приняла законопроект (№ 6485 ) о создании условий для внедрения комплексной термомодернизации жилых зданий. Этот документ вносит изменения в ряд законов, предусматривающих сокращение количества процедур и времени их осуществления в ходе реализации таких проектов.

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Необходимость этого законопроекта заключалась в том, что другие законы содержат нормы, усложняющие процедуру разработки и реализации таких проектов или фактически исключающие реализацию частичных проектов, ведь достижение определенных законодательством минимальных требований энергоэффективности возможно только при капитальном ремонте.

В то же время реализация комплексных проектов в жилом и общественном секторах из-за их сложности и высокой стоимости имеет единичные случаи.

Законопроект также определяет критерии для реализации частичных проектов. При этом термомодернизация здания не предполагает частичного утепления фасада и должна носить системный характер, единый для всего дома.

Предполагается, что государственная поддержка энергоэффективных мер в зданиях будет осуществляться следующими способами:

  • бюджетных инвестиционных ассигнований;
  • возмещение процентов по кредиту и/или части суммы кредита;
  • возмещение части стоимости энергоэффективных мер в зданиях;
  • внедрение стимулирующего тарифо- и ценообразования на коммунальные услуги.

Документ также определяет, что реклама объектов строительства для продажи или найма (аренды) должна содержать информацию об их энергоэффективности. С учетом того, что термомодернизация жилья зависит от решений совладельцев многоквартирных домов, законопроект также предлагает упростить порядок создания и функционирования ОСББ.

Автор:
Максим Беркаль