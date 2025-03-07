ЕИБ инвестирует в энергоэффективность Украины: девять общин получат ссуды на термомодернизацию на почти 440 млн грн

Девять украинских общин получат ссуды от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации проектов по термомодернизации общественных зданий. Общая стоимость утвержденных проектов составляет около 440 млн грн или около 10 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Это стало известно после оглашения результатов третьего отбора заявок на участие в программе "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".

Ссуды получат следующие общины:

Дубовская (Закарпатье);

Белогородская (Киевская область);

Боярская (Киевская область);

Яворивская (Львовская область);

Рава-Русская (Львовская область);

Давыдовская (Львовская область);

Болградская (Одесская область);

Дубовецкая (Ивано-Франковская область);

Приютовская (Кировоградская область).

Теперь эти общины еще предстоит важный этап – разработка проектно-сметной документации.

В министерстве подчеркнули, что решение об определении общин-победителей приняла Группа управления и поддержки (ГУПП) Программы "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" по итогам третьего конкурса заявок данной Программы.

Напомним, Украина и ЕИБ подписали соглашения о финансировании возобновления энергетики и критической инфраструктуры. Подписание состоялось во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.

Кроме того, Кабмин одобрил проект распоряжения президента Зеленского, что позволит привлечь от ЕИБ более 17 млн евро по проекту развития городского транспорта.