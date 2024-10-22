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Украина привлечет более 17 млн евро от ЕИБ на развитие городского транспорта
Кабинет министров принял проект распоряжения президента Украины Владимира Зеленского, что позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) более 17 млн евро по проекту развития городского транспорта.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня одобряем проект распоряжения президента, что позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка более 17 млн евро по проекту развития городского транспорта Украины. Это средства пойдут в общины для финансирования выплат по обновлению коммунальных автопарков", — заявил Шмыгаль.
Напомним, 17 февраля 2022 года Верховная Рада Украины ратифицировала финансовое соглашение по проекту "Городской общественный транспорт Украины II" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В рамках этого соглашения Украине ЕИБ предоставил ссуды в размере 200 млн евро на закупку 20 трамваев, 264 троллейбусов и 65 электробусов.
Также Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Киев 24 сентября в Люксембурге подписали кредитное соглашение на 50 млн евро для замены российских вагонов метро на современный подвижной состав.