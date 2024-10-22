Україна залучить понад 17 млн євро від ЄІБ на розвиток міського транспорту

Кабінет міністрів ухвалив проєкт розпорядження президента України Володимира Зеленського, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні схвалюємо проєкт розпорядження президента, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту України. Це кошти підуть в громади для фінансування виплат з оновлення комунальних автопарків", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 17 лютого 2022 року Верховна Рада України ратифікувала фінансову угоду щодо проєкту "Міський громадський транспорт України II" між Україною та Європейським інвестиційним банком.

В рамках цієї угоди Україні ЄІБ надав позики у розмірі 200 млн євро на закупівлю 20 трамваїв, 264 тролейбусів та 65 електробусів.

Також Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та місто Київ 24 вересня у Люксембурзі підписали кредитну угоду на 50 млн євро для заміни російських вагонів метро на сучасний рухомий склад.