Европейский инвестиционный банк выделит Украине 116,5 млн евро на восстановление

Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали соглашения о финансировании восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Подписание состоялось во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, ЕИБ предоставит 16,5 млн евро для восстановления критической инфраструктуры и внедрения энергоэффективных технологий.

Еще 100 млн. евро банк выделит на ремонт и модернизацию объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, а также на улучшение социальных услуг в сфере образования, здравоохранения и жилищном секторе.

Портфель проектов ЕИБ в Украине – почти 5 млрд евро

На встрече также обсудили финансирование в рамках двустороннего сотрудничества. Общий портфель проектов ЕИБ в Украине составляет 4,95 млрд. евро, что охватывает 25 инфраструктурных проектов в сферах транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики.

Шмыгаль отметил важность дальнейших инвестиций в:

пункты пропуска и дорожную инфраструктуру,

поддержку малого и среднего бизнеса,

муниципалитеты и стабильность энергетического сектора.

Во время встречи премьер рассказал о ключевых бюджетных расходах на 2025 год и отметил необходимость поддержки малого и среднего бизнеса.

В целом с начала полномасштабного вторжения ЕИБ мобилизовал более 2 млрд евро в поддержку Украины.

Шмыгаль поблагодарил европейский банк за значительный вклад в укрепление устойчивости и восстановление украинской экономики.

Добавим, что Кальвино сегодня утром прибыла в Киев.

Напомним, в декабре ЕИБ объявил о предоставлении 16,5 млн. евро финансирования под гарантии Европейского Союза для модернизации городского общественного транспорта в Киеве, Николаеве, Ивано-Франковске и Одессе.