Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

-0,00

EUR

42,98

-0,00

Наличный курс:

USD

41,74

41,75

EUR

43,45

43,29

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Европейский инвестиционный банк выделит Украине 116,5 млн евро на восстановление

Европейский инвестиционный банк выделит Украине 116,5 млн евро на восстановление
Фото: Тelegram Дениса Шмыгаля

Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали соглашения о финансировании восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Подписание состоялось во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, ЕИБ предоставит 16,5 млн евро для восстановления критической инфраструктуры и внедрения энергоэффективных технологий.

Еще 100 млн. евро банк выделит на ремонт и модернизацию объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, а также на улучшение социальных услуг в сфере образования, здравоохранения и жилищном секторе.

Портфель проектов ЕИБ в Украине – почти 5 млрд евро

На встрече также обсудили финансирование в рамках двустороннего сотрудничества. Общий портфель проектов ЕИБ в Украине составляет 4,95 млрд. евро, что охватывает 25 инфраструктурных проектов в сферах транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики.

Шмыгаль отметил важность дальнейших инвестиций в:

  • пункты пропуска и дорожную инфраструктуру,
  • поддержку малого и среднего бизнеса,
  • муниципалитеты и стабильность энергетического сектора.

Во время встречи премьер рассказал о ключевых бюджетных расходах на 2025 год и отметил необходимость поддержки малого и среднего бизнеса. 

В целом с начала полномасштабного вторжения ЕИБ мобилизовал более 2 млрд евро в поддержку Украины.

Шмыгаль поблагодарил европейский банк за значительный вклад в укрепление устойчивости и восстановление украинской экономики.

Добавим, что Кальвино сегодня утром прибыла в Киев.

Напомним, в декабре ЕИБ объявил о предоставлении 16,5 млн. евро финансирования под гарантии Европейского Союза для модернизации городского общественного транспорта в Киеве, Николаеве, Ивано-Франковске и Одессе.

Автор:
Татьяна Гойденко