ЕИБ предоставляет 16,5 млн евро на обновление общественного транспорта в украинских городах

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о предоставлении 16,5 млн евро финансирования под гарантии Европейского Союза для модернизации городского общественного транспорта в Киеве, Николаеве, Ивано-Франковске и Одессе.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Эти средства будут направлены на закупку новых автобусов, дуобусов и трамваев, а также необходимых запчастей и оборудования для их обслуживания, чтобы обеспечить надежную, эффективную и постоянную работу общественного транспорта в этих городах.

Восстановление транспортной инфраструктуры

Российская агрессия нанесла значительный ущерб украинской транспортной инфраструктуре, в частности, уничтожив сотни единиц общественного транспорта.

Финансирование от ЕИБ поможет не только восстановить утраченное, но и внедрить современные решения, которые улучшат мобильность в городах и отвечают потребностям растущего числа внутренне перемещенных лиц.

Министр развития общин да территорий Украины Алексей Кулеб подчеркнул, что война нанесла значительный ущерб транспортной инфраструктуре, уничтожив сотни автобусов, трамваев и троллейбусов.

Сообщается, что это финансирование является частью пакета Экстренных мер солидарности от ЕИБ, разработанного в сотрудничестве с Европейской комиссией. Вместе с ранее выделенными 17,25 млн евро на обновление транспорта новая сумма подчеркивает постоянную поддержку ЕС в восстановлении и развитии инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее ЕИБ объявил о предоставлении Украине более 60 миллионов евро кредитов под гарантии ЕС. Эти средства будут направлены на два ключевых направления: восстановление поврежденной войной дороги и модернизацию общественного транспорта в украинских городах.