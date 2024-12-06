ЕИБ выделил Украине 60 млн евро на инфраструктуру и общественный транспорт

Европейский инвестиционный банк ( ЕИБ ) объявил о предоставлении Украине более 60 миллионов евро кредитов под гарантии ЕС.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Из выделенной суммы 43,48 миллиона евро назначены на реконструкцию дороги М01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи. Этот маршрут играет важную роль в транспортной инфраструктуре страны, но получил значительные повреждения в 2022 году во время вторжения российских войск, пытавшихся оккупировать Киев.

Целью восстановления дороги является повышение ее качества, безопасности и эффективности, что будет способствовать укреплению транспортного коридора и экономического взаимодействия.

Дополнительно 17,25 миллиона евро будут инвестированы в обновление городского транспорта. Финансирование позволит закупить новые автобусы, троллейбусы и трамваи для Киева, Одессы и Сум. Также предусмотрена покупка запасных частей и технического оборудования для обслуживания этого транспорта.

Сообщается, что эти мероприятия являются частью проекта "Городской общественный транспорт Украины", направленного на приведение украинского транспорта в соответствие с европейскими стандартами, в частности, обеспечение экологичности и повышение эффективности перевозок.

Представители ЕИБ подчеркнули, что эти инвестиции не только помогут восстановить критическую инфраструктуру, но и значительно улучшат повседневную жизнь украинцев, способствуя их мобильности и экономической интеграции.

Вице-президент банка Тереза Червинская отметила, что ЕИБ вместе с партнерами из Украины и ЕС продолжает работать над поддержкой устойчивости и развития Украины, несмотря на огромные вызовы.

Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул, что эта финансовая поддержка свидетельствует о непреклонной солидарности ЕС с Украиной в сложный период.

Европейский инвестиционный банк, как главный финансовый инструмент ЕС, поддерживает инвестиции, способствующие достижению политических целей Союза.

Украина может получить 2 миллиарда евро гарантий ЕИБ на реализацию публичных проектов в рамках второй инвестиционной составляющей Ukraine Investment Framework (UIF) — так называемого "Pillar 2" плана Украины.