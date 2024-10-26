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Украина получит грант от ЕИБ на 12 млн евро для развития службы 112

Украина получит грант от ЕИБ на 12 млн евро для развития службы 112
Фото: Минфин

На ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с представителями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщает Министерство финансов.

В рамках встречи было подписано заявление о намерениях предоставить грантовое финансирование в размере 12 млн евро на реализацию проекта по созданию в Украине европейской системы экстренной помощи 112.

Эта инициатива, также получившая кредитное финансирование на сумму 40 млн евро, объединит службы скорой помощи, полицию, пожарную охрану и аварийную газовую службу в единую систему реагирования на чрезвычайные ситуации.

Проект предполагает создание современных колл-центров и ИТ-инфраструктуры, что поможет обеспечить быстрое и эффективное реагирование на вызовы и повысит уровень безопасности для граждан.

Марченко выразил благодарность ЕИБ за поддержку Украины в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру, отметив важность их вклада в модернизацию энергосектора.

Помимо проекта 112 ЕИБ планирует инвестировать еще до 600 млн евро в восстановление критической инфраструктуры Украины, способствуя ее соответствию европейским стандартам и интеграции страны в ЕС.

В ходе встреч с ЕБРР также были обсуждены будущие приоритеты финансирования, включая поддержку частного и государственного секторов, в частности в энергетике.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел сообщало, что работа Службы 112 должна быть распространена на всю территорию Украины до конца 2024 года. В настоящее время линия 112 работает в центральном и западном макрорегионах страны.

Автор:
Татьяна Гойденко