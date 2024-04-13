Один номер для всех экстренных случаев: до конца года служба 112 должна заработать на всей территории Украины

До конца 2024 г. планируется распространить работу Службы 112 на всю территорию Украины. В настоящее время линия 112 работает в центральном и западном макрорегионах страны.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что в мае ожидается запуск центра Службы 112 в Днепре, а в сентябре — в Одессе. Центры будут покрывать восточные и южные регионы Украины соответственно.

"Граждане могут обращаться за помощью из любого уголка Украины. Вызов по номеру 112 перенаправляется в службы экстренной помощи", - отмечают в МВД.

Там добавляют, что на линию 112 могут обращаться и люди с нарушениями слуха или речи.

"Для этого необходимо отправить сообщение на номер 112. После этого поступит ссылка на видеосвязь с операторами, владеющими жестовым языком", - объясняют в МВД.

В ведомстве сообщили, что номера профильных экстренных служб 101, 102, 103 и 104 продолжат работу и после 2024 года.

Заметим, Служба 112 – это "единственное окно" для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Она является альтернативой горячим линиям 101, 102, 103 и 104 и позволяет не тратить время на звонок в каждую службу отдельно.

Напомним, введение единого номера вызова экстренных служб стартовало в июле в Киеве, а уже в сентябре в Киевской области.