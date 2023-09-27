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В Киевской области заработала экстренная служба 112
27 сентября в Киевской области начала полноценную работу телефонная экстренная служба 112. Это "единственное окно" для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Она является альтернативой горячим линиям 101, 102, 103 и 104 и позволяет не тратить время на звонок в каждую службу отдельно.
Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.
Согласно сообщению, на данную линию могут также обратиться люди с нарушением слуха или речи.
Переводчики жестового языка службы 112 обработали более 2 тысяч таких обращений с 1 июля 2023 года. Операторы также владеют английским языком.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Внедрение единого номера вызова экстренных служб стартовало в июле в Киеве.
За это время на горячий номер поступило более 167 тысяч вызовов. Чаще всего звонки направлялись в Национальную полицию Украины.
В ведомстве подчеркивают, что данная служба будет развиваться. Сначала колцентры 112 заработают во всех городах-миллионниках, а затем распространятся на другие населенные пункты. В Министерстве отметили, что охватить всю Украину планируют в конце 2024 года.