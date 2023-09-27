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Общество
Дата публикации

В Киевской области заработала экстренная служба 112

служба 112, Киевская область
Фото: скриншот из презентации МВД

27 сентября в Киевской области начала полноценную работу телефонная экстренная служба 112. Это "единственное окно" для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Она является альтернативой горячим линиям 101, 102, 103 и 104 и позволяет не тратить время на звонок в каждую службу отдельно.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

Согласно сообщению,   на данную линию могут также обратиться люди с нарушением слуха или речи.

Переводчики жестового языка службы 112 обработали более 2 тысяч таких обращений с 1 июля 2023 года. Операторы также владеют английским языком.

Внедрение единого номера вызова экстренных служб стартовало в июле в Киеве.

За это время на горячий номер поступило более 167 тысяч вызовов. Чаще всего звонки направлялись в Национальную полицию Украины.

В ведомстве подчеркивают, что данная служба будет развиваться. Сначала колцентры 112 заработают во всех городах-миллионниках, а затем распространятся на другие населенные пункты. В Министерстве отметили, что охватить всю Украину планируют в конце 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко