У Київській області запрацювала екстренна служба 112

27 вересня у Київській області розпочала повноцінну роботу телефонна екстрена служба 112. Це "єдине вікно" для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Вона є альтернативою гарячим лініям 101, 102, 103 та 104 та дозволяє не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Згідно з повідомленням, на дану лінію можуть також звернутися люди з порушенням слуху чи мовлення.

Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року. Оператори також володіють англійською мовою.

Впровадження єдиного номера виклику екстренних служб стартувало в липні у Києві.

За цей час на гарячий номер надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України.

У відомстві наголошують, що дана служба буде розвиватися. Спочатку кол- центри 112 запрацюють в усіх містах-мільйонниках, а потім поширяться на інші населені пункти. У Міністерстві зазначили, що охопити всю Україну планують до кінці 2024 року.