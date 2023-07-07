У Києві запрацювала екстренна служба 112

7 липня Міністерство внутрішніх справ запровадило єдиний номер для всіх екстренних служб - 112. Наразі дана служба працює лише в Києві.

Про це повідомляє МВС україни.

Кол-центр 112 вже почав обробляти вхідну інформацію з усієї столиці. В МВС розповіли, що спочатку до операторів надходять дзвінки від громадян, а далі ці запити скеровують до необхідних підрозділів, які відповідно реагують.

Оператори служби 112 володіють англійською мовою. Є також такі, які знають можу жестів та можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Щоб зв'язатися з таким оператором необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання.

У відомстві наголошують, що дана служба буде розвиватися. Спочатку кол- центри 112 запрацюють в усіх містах-мільйонниках, а потім поширяться на інші населені пункти. У Міністерстві зазначили, що охопити всю Україну планують до кінці 2024 року.