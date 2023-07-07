В Киеве заработала экстренная служба 112

7 июля Министерство внутренних дел ввело единый номер для всех экстренных служб - 112. В настоящее время данная служба работает только в Киеве.

7 июля Министерство внутренних дел ввело единый номер для всех экстренных служб - 112. В настоящее время данная служба работает только в Киеве.

Об этом сообщает МВД Украины.

Кол-центр 112 уже начал обрабатывать входящую информацию из всей столицы. В МВД рассказали, что сначала операторам поступают звонки от граждан, а дальше эти запросы направляют в необходимые подразделения, которые соответственно реагируют.

Операторы службы 112 владеют английским языком. Есть также те, которые знают могу жестов и могут общаться с заявителями по видеозвонку. Чтобы связаться с таким оператором, необходимо отправить смс-сообщение на номер 112 и ожидать ссылки на соединение.

В ведомстве подчеркивают, что данная служба будет развиваться. Сначала кол-центры 112 заработают во всех городах-миллионниках, а затем распространятся на другие населенные пункты. В Министерстве отметили, что охватить всю Украину планируют до конца 2024 года.