Як спілкуватися з рідними та викликати екстрені служби, якщо відсутній мобільний зв'язок

Держслужба з надзвичайних ситуацій України розповіла про альтернативні способи комунікації між абонентами та виклик екстрених служб у разі відсутності мобільного зв'язку.

Так, основною альтернативою мобільного зв'язку є стаціонарні телефони . За наявності такого можна забезпечити безперебійний зв'язок з екстреними службами та іншими абонентами стаціонарного та мобільного зв'язку.

Також підтримувати зв'язок можна за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram і т.д. Але месенджери працюватимуть за наявності інтернету. Щоб викликати екстрені служби, потрібно дізнатися про номери їхніх телефонів у месенджерах. Цю інформацію попередньо можна знайти на офіційних сайтах відомств або за номерами 101, 102, 103, 104, 112.

Інший варіант – використання мобільних телефонів як засобів радіозв'язку за прикладом рації. Для цього на смартфон необхідно попередньо встановити спеціальні месенджери: наприклад, Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie або інші. У такому разі спілкування не буде приватним — його зможе прослухати хтось, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту саму частоту.

Однак так можна бути на зв'язку одночасно з усіма учасниками діалогу. Для організації такого зв'язку потрібно домовитися з абонентами про частоту або діапазон спілкування — вони вибираються довільно. Радіус дії таких месенджерів – від 60 до 100 метрів, їхня робота найчастіше побудована на Bluetooth, а значить, у підвальному приміщенні дальність зв'язку може зменшуватися до кількох метрів.

У разі відсутності будь-якого зв'язку та доступу до інтернету засобами телефонного зв'язку є установи: будівлі органів місцевого самоврядування, відділення пошти, пожежно-рятувальні частини, відділення поліції, станції швидкої медичної допомоги, представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, поліція охорони).

Крім того, якщо у кризовій ситуації у вас і ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв'язку, потрібно попередньо чітко домовитися про місце та час зустрічі.

У відомстві зазначили, що маленьким дітям слід покласти в кишеню або вшити в одяг записку з повним ім'ям дитини, її батьків або інших контактних осіб, адресу та телефони; а дітей шкільного віку слід заздалегідь попередити, як чинити у разі відсутності зв'язку.

Нагадаємо, що раніше Delo.ua розповідало, як відновити українське ефірне мовлення, якщо його відключили окупанти.