Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Важно
Категория
Политика
Дата публикации

Если оккупанты отключили украинское эфирное вещание. Есть минимум три способа возобновить связь

Если оккупанты отключили украинское эфирное вещание. Есть минимум три способа возобновить связь

Российские оккупанты, захватывая украинские города, нередко отключают там украинское эфирное вещание. Впрочем, к нашим телеканалам можно получить бесплатный доступ несколькими способами. Первый из них – через спутник, где украинские каналы раскодированы. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.

Второй способ – Youtube, где большинство наших телеканалов имеют свои каналы. Если есть быстрый интернет, нужно найти в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выбрать в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части).

Третий вариант – на ОТТ-сервисах (Over-The-Top Service). На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Просто следует найти желаемый канал в приложении или на веб-странице платформы. Кроме того, можно слушать украинское радиовещание в интернет-радио: radioplayer.ua.

Также не стоит забывать, что продолжается Национальный телемарафон #UAвместе. Ведущие национальные телеканалы UA:Первый, Рада, 1+1, Украина, ICTV, СТБ, Интер, Украина24, ТРК Киев объединились, чтобы оперативно предоставлять зрителю проверенную информацию о войне в Украине.

Напомним, что ряд ведущих мировых СМИ прекращают свое вещание в Российской Федерации. В частности, о прекращении вещания в РФ объявили американские телеканалы CBS News и ABC News.

Автор:
Максим Беркаль