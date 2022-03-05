Если оккупанты отключили украинское эфирное вещание. Есть минимум три способа возобновить связь

Российские оккупанты, захватывая украинские города, нередко отключают там украинское эфирное вещание. Впрочем, к нашим телеканалам можно получить бесплатный доступ несколькими способами. Первый из них – через спутник, где украинские каналы раскодированы. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.

Второй способ – Youtube, где большинство наших телеканалов имеют свои каналы. Если есть быстрый интернет, нужно найти в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выбрать в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части).

Третий вариант – на ОТТ-сервисах (Over-The-Top Service). На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Просто следует найти желаемый канал в приложении или на веб-странице платформы. Кроме того, можно слушать украинское радиовещание в интернет-радио: radioplayer.ua.

Также не стоит забывать, что продолжается Национальный телемарафон #UAвместе. Ведущие национальные телеканалы UA:Первый, Рада, 1+1, Украина, ICTV, СТБ, Интер, Украина24, ТРК Киев объединились, чтобы оперативно предоставлять зрителю проверенную информацию о войне в Украине.

Напомним, что ряд ведущих мировых СМИ прекращают свое вещание в Российской Федерации. В частности, о прекращении вещания в РФ объявили американские телеканалы CBS News и ABC News.