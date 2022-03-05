Провідні світові ЗМІ припиняють мовлення у Росії

Ряд провідних світових засобів масової інформації (ЗМІ) припиняють своє мовлення у Російській Федерації.

Зокрема, про припинення мовлення в РФ оголосили американські телеканали CBS News та ABC News, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

До американських телеканалів приєдналася канадська корпорація CBC/Radio-Canada, про що вона оголосила у своїй заяві.

CBC/Radio-Canada statement on reporting in Russia https://t.co/l0uhANCXiW — Brodie Fenlon (@brodiefenlon) March 4, 2022

Раніше рішення про припинення мовлення у Росії ухвалило керівництво американського телеканалу CNN.

"CNN припинить мовлення в Росії, поки ми продовжуватимемо оцінювати ситуацію і приймати рішення про подальші кроки", - заявив представник телекомпанії.

Крім цього, агентство Bloomberg повідомило, що призупинить роботу своїх журналістів у Росії.

" Зміна Кримінального кодексу, яка покликана перетворити будь-якого незалежного репортера на злочинця, унеможливлює збереження будь-якої подоби нормальної журналістики всередині країни", – зазначив головний редактор Bloomberg Джон Міклетвейт.

У свою чергу, " Російська служба ВПС" продовжить роботу за межами країни.

"Безпека наших співробітників має першорядне значення, і ми не готові наражати їх на ризик кримінального переслідування тільки за те, що вони виконують свою роботу", - написав у Twitter генеральний директор ВПС Тім Деві.

BBC statement on reporting from within Russia.

Reacting to new legislation passed by the Russian authorities, BBC Director-General Tim Davie says: pic.twitter.com/uhowHW3jkr — BBC Press Office (@bbcpress) March 4, 2022

Пізніше стало відомо, що свою діяльність у РФ також планують припинити японські телеканали, серед яких NHK, Fuji, TV Asahi, TBS, передає "Газета.ру".

У ЗМІ наголосили, що вирішили припинити мовлення через ухвалення до РФ закону про кримінальну відповідальність за "фейки" про Збройні сили РФ.

4 березня Державна Дума Російської Федерації Дума одноголосно і одночасно у трьох читаннях прийняла законопроект про покарання за поширення недостовірних відомостей про дії російських військових.

Після цього президент РФ Володимир Путін підписав федеральний закон, який передбачає кримінальну відповідальність за фейки про Збройні сили РФ та заклики до антиросійських санкцій.

Раніше компанія Meta, яка володіє Facebook, після початку повномасштабної війни РФ проти України заблокувала в соцмережі акаунти телеканалу "Зірка", інформаційного агентства "РІА Новини", Sputnik, Russia Today, видань "Лента.ру" та "Газета.ру".

У компанії впевнені, що ці ЗМІ поширювали фейкову інформацію про те, що відбувається в Україні. При цьому у Роскомнагляді вважають, що таке рішення компанії порушує російське законодавство.

Нагадаємо, 4 березня Роскомнагляд ухвалив рішення повністю заблокувати в Росії соціальні мережі Facebook та Twitter.

У відомстві вважають, що ці соціальні мережі нібито "дискримінували російські ЗМІ".

Тим часом, відеохостинг YouTube заблокував доступ в Україні до каналів низки російських державних ЗМІ, зокрема Першого каналу, "Росії 24", "Росії 1", РІА Новини, телеканалу Міністерства оборони "Зірка", а також медіагрупи РБК.