Ведущие мировые СМИ прекращают вещание в России

Ряд ведущих мировых средств массовой информации (СМИ) прекращает свое вещание в Российской Федерации.

В частности, о прекращении вещании в РФ объявили американские телеканалы CBS News и ABC News, сообщает “Интерфакс-Украина”.

К американским телеканалам присоединилась канадская корпорация CBC/Radio-Canada, о чем она объявила в своем заявлении.

CBC/Radio-Canada statement on reporting in Russia https://t.co/l0uhANCXiW — Brodie Fenlon (@brodiefenlon) March 4, 2022

Ранее решение о прекращении вещания в России приняло руководство американского телеканала CNN.

"CNN прекратит вещание в России, пока мы будем продолжать оценивать ситуацию и принимать решения о дальнейших шагах", – заявил представитель телекомпании.

Кроме этого, агентство Bloomberg сообщило, что приостановит работу своих журналистов в России.

"Изменение Уголовного кодекса, которое призвано превратить любого независимого репортера в преступника, делает невозможным сохранение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны", – отметил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

В свою очередь, "Русская служба ВВС" продолжит работу за пределами страны.

“Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение, и мы не готовы подвергать их риску уголовного преследования только за то, что они выполняют свою работу”, – написал в Twitter генеральный директор ВВС Тим Дэви.

BBC statement on reporting from within Russia.

Reacting to new legislation passed by the Russian authorities, BBC Director-General Tim Davie says: pic.twitter.com/uhowHW3jkr — BBC Press Office (@bbcpress) March 4, 2022

Позднее стало известно, что свою деятельность в РФ также планируют прекратить японские телеканалы, среди которых – NHK, Fuji, TV Asahi, TBS, передает "Газета.ру".

В СМИ подчеркнули, что решили прекратить вещание из-за принятия в РФ закона об уголовной ответственности за "фейки" о Вооруженных силах РФ.

4 марта Государственная дума Российской Федерации дума единогласно и сразу в трех чтениях приняла законопроект о наказаниях за распространение недостоверных сведений о действиях российских военных.

После этого президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий уголовную ответственность за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям.

Ранее компания Meta, которая владеет Facebook, после начала полномасштабной войны РФ против Украины заблокировала в соцсети аккаунты телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, изданий "Лента.ру" и "Газета.ру".

В компании уверены, что эти СМИ распространяли фейковую информацию о происходящем в Украине. При этом в Роскомнадзоре считают, что такое решение компании нарушает российское законодательство.

Напомним, 4 марта Роскомнадзор принял решение полностью заблокировать в России социальные сети Facebook и Twitter.

В ведомстве считают, что эти социальные сети якобы "дискриминировали российские СМИ".

Тем временем видеохостинг YouTube заблокировал доступ в Украине к каналам ряда российских государственных СМИ, в частности Первого канала, "России 24", "России 1", РИА Новости, телеканала Министерства обороны "Звезда", а также медиагруппы РБК.