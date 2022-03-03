Российские state-owned медиа трубят о "возвращении Украины в РФ". Почему это оплаченные фантазии, не подкрепленные реальностью

Для России и ее государств-предшественниц Украина представляет неизвестному здравому смыслу опасность.

Эта агрессия и совершенно необоснованная война началась не в 2014 году, когда Кремль аннексировал Крым и оттяпал у Украины 7% территории, создав на них квазигосударства под "промышленными" названиями "ЛНР" и "ДНР".

История началась еще в древнейшие времена. В 1169 году Владимиро-Суздальский князь Андрей Боголюбский коварно разорил Киев. Город и украинское государство на несколько сотен лет потеряли свою мощь. Через несколько столетий началась славная казацкая эпоха, которая питалась сопротивлением прото-России. В конце концов, в 1654 году украинский гетман Богдан Хмельницкий подписал с царской Москвой так называемое Переяславское соглашение, которое в основном трактовали как "воссоединение с Москвой". В конце концов Украина стала частью царской России и СССР и только в 1991 году стала независимым, суверенным государством.

Больше не брать

Российские медиа то ли из-за законодательного "кнута", то ли из-за собственных идеологических убеждений почти всегда поддерживали политический курс своего государства. Украинцы поняли это в 2014 году, когда СМИ (особенно государственные) охотно восприняли противозаконную аннексию Крыма.

А когда бывший военный Игорь Гиркин 12 апреля 2014 года захватил город Славянск и, по его личному признанию, "нажал на спусковой крючок войны", медиа радостно сообщали об успехах "республиканских" армий и поражении только набиравшей мощь армии украинской.

В конце концов, вот по-настоящему правильный подход: химически чистое нападение России на Украину – это только следующая фаза войны, длившаяся уже восьмой год.

К атаке на нашу страну Кремль готовился тщательно, на всех фронтах. Москва подмяла под себя Беларусь, сделав из нее свою военно-политическую колонию. Подавила свободу слова. Превратила Крым в военную базу. Подкупила политиков в Германии, Австрии, Франции и Польше.

Государственным медиа в этой кампании отводилась традиционная роль – предоставить информационное прикрытие, которое, по крайней мере, не мешало бы военной атаке на Украину и, по возможности, ей способствовало.

Здесь ничего удивительного нет – российские медиа уже научились мощно и системно отрабатывать конфликты (вспомните только Крым и роль ликвидированного канала LifeNews во время захвата восточных территорий Украины).

2022 год не стал исключением. То, что для государственных российских СМИ (а это гигантский холдинг с финансированием в 2020 году в размере 1,3 млрд евро) был разработан медиаплан с сообщениями об "успешной спецоперации на Украине" и "падении марионеточного государства", мы узнаем из интересной истории. На третий день российско-украинской войны, утром 26 февраля на ведущем государственном портале РИА Новости российский пропагандист-колумнист Петр Акопов обнародовал абсолютно нацистскую по содержанию колонку. Следует лишь привести пару характерных цитат.

- "Владимир Путин взял на себя без капли преувеличения историческую ответственность, решив не оставить решение украинского вопроса будущим поколениям". Что это, если не фашистское "Endlösung der Ukrainische Frage" – "решение украинского вопроса"?

- "Неужели кто-то в старых европейских столицах, в Париже и Берлине, всерьез верил в то, что Москва откажется от Киева? В то, что русские вечно будут разделенным народом?". О праве украинского народа на самоопределение своего будущего речь не идет в принципе.

Колонка имела целью закрепить успехи российских военных, которые в результате Blitzkrieg должны были захватить Киев и, вероятно, поставить беглеца Виктора Януковича на президентский трон. То есть существовал информационный план, включавший в себя коммуникацию победы России и поражение Украины. И фраза из статьи "Теперь этой проблемы нет – Украина вернулась в Россию" указывает на то, что 26 февраля должна была завершиться трехдневная молниеносная спецоперация России.

Впрочем, в тот день Украина, как медведица, опиралась атакам, так что о скорой победе речь не шла. Колонку Акопова сняли и больше не обнародовали.

Добровольное рабство

"Пушилин (вожак ДНР" — Авт. ) заявил, что темпы проведения военной операции на Украине идут с опережением графика", — сообщил после обеда 1 марта российский государственный ИТАР-ТАСС.

Это лишь один из тысяч примеров, как созвездие тамошних state-owned СМИ оправдывают, дезинформируют и, в конечном счете, предотвращают попадание к россиянам правдивой информации, которая, как известно, ведет к принятию правильных решений.

Российский режим и дальше будет тратить миллионы на подконтрольные себе СМИ – без них социальное напряжение в стране может привести к акциям протеста, митингам и – пусть так и будет – демократической революции.

Но страны мероприятия должны понять, что, как и в 2014-м, в 2022 году граница между государственными интересами и мощностями российских медиа цинично стерты. Поэтому эти СМИ – Russia Today, 1 канал, Россия, Россия-1, Sputnik etc – следует воспринимать как обычное оружие.

Оно, конечно, не убивает физически, но оправдывает смерть, увечье и насилие. Так их и следует воспринимать.