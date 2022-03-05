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Якщо окупанти вимкнули українське ефірне мовлення. Є мінімум три способи поновити зв'язок

Якщо окупанти вимкнули українське ефірне мовлення. Є мінімум три способи поновити зв'язок
Фото: Pingvin.Pro

Російські окупанти, захоплюючи українські міста, нерідко вимикають там українське ефірне мовлення. Втім, до наших телеканалів можна отримати безкоштовний доступ кількома способами. Перший із них – через супутник, де українські канали розкодовані. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна.

Другий спосіб – Youtube, де більшість наших телеканалів мають власні канали. Якщо є швидкий інтернет, треба знайти у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, обрати в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині).

Третій варіант – на ОТТ-сервісах (Over-The-Top Service). На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Просто належить знайти бажаний канал в застосунку або на вебсторінці платформи. Крім того, можна слухати українське радіомовлення в інтернет-радіо: radioplayer.ua.

Також не варто забувати, що наразі триває Національний телемарафон #UAразом. Провідні національні телеканали UA:Перший, Рада, 1+1, Україна, ICTV, СТБ, Інтер, Україна24, ТРК Київ об’єднались, щоб оперативно надавати глядачеві перевірену інформацію щодо війни в України.

Нагадаємо, що ряд провідних світових ЗМІ припиняють своє мовлення у Російській Федерації. Зокрема, про припинення мовлення в РФ оголосили американські телеканали CBS News та ABC News.

Автор:
Максим Беркаль