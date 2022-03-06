140 тисяч українців повернулись додому з початку війни, - МВС

Від початку нападу Росії на Україну понад 140 тисяч українців повернулися додому, про що повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Всього західну ділянку державного кордону України перетнуло понад 1 млн 50 тисяч осіб від початку російської агресії.

З них на виїзд попрямували понад 900 тисяч осіб - майже 764 тисячі громадян України та близько 137 тисяч іноземців.

Водночас на в’їзд в Україну прибуло 143 тисячі наших співвітчизників, 80% із них – чоловіки.

Також Державна прикордонна служба України забезпечила пропуск 2450 автомобілів із гуманітарною допомогою, яку надіслано з-за кордону.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін об’явив про початок вторгнення російських військ в Україну. Міста обстрілюють ракетами. Точаться позиційні бої - українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових.