140 тысяч украинцев вернулись домой с начала войны, — МВД

С начала нападения России на Украину более 140 тысяч украинцев вернулись домой, о чем сообщают в Министерстве внутренних дел.

Всего западный участок государственной границы Украины пересекло более 1 млн 50 тысяч человек с начала российской агрессии.

Из них на выезд направились более 900 тысяч человек — около 764 тысяч граждан Украины и около 137 тысяч иностранцев.

В то же время на въезд в Украину прибыло 143 тысячи наших соотечественников, 80% из них мужчины.

Также Государственная пограничная служба Украины обеспечила пропуск 2450 автомобилей с гуманитарной помощью, направленной из-за границы.

24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Точат позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных.