Как общаться с родными и вызвать экстренные службы, если отсутствует мобильная связь

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины рассказала об альтернативных способах коммуникации между абонентами и вызова экстренных служб в случае отсутствия мобильной связи.

Так, основной альтернативой мобильной связи являются стационарные телефоны . При наличии такового можно обеспечить бесперебойную связь с экстренными службами и другими абонентами стационарной и мобильной связи.

Также поддерживать связь можно с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram и т.д. Но мессенджеры будут работать при наличии интернета. Чтобы вызвать экстренные службы, нужно узнать номера их телефонов в мессенджерах. Эту же информацию предварительно можно найти на официальных сайтах ведомств или по номерам 101, 102, 103, 104, 112.

Другой вариант — использование мобильных телефонов как средств радиосвязи по примеру рации. Для этого на смартфон необходимо предварительно установить специальные мессенджеры: например Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie или другие. В таком случае общение не будет частным — его сможет прослушать кто-нибудь, если случайно или намеренно попадет на ту же частоту.

Однако так можно быть на связи одновременно со всеми участниками диалога. Для организации такой связи нужно договориться с абонентами о частоте или диапазоне для общения — они выбираются произвольно. Радиус действия таких мессенджеров — от 60 до 100 метров, их работа чаще всего построена на Bluetooth, а значит, в подвальном помещении дальность связи может уменьшаться до нескольких метров.

В случае отсутствия какой-либо связи и доступа в интернет средствами телефонной связи являются учреждения: здания органов местного самоуправления, отделения почты, пожарно-спасательные части, отделения полиции, станции скорой медицинской помощи, представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, полиция охраны).

Кроме того, если в кризисной ситуации у вас и ваших близких не будет никаких технических средств связи, нужно предварительно четко договориться о месте и времени встречи.

В ведомстве отметили, что маленьким детям следует положить в карман или вшить в одежду записку с полным именем ребенка, его родителей или других контактных лиц, адрес и телефоны; а детей школьного возраста следует заранее предупредить, как поступать в случае отсутствия связи.

Напомним, что ранее Delo.ua рассказывало, как возобновить украинское эфирное вещание, если его отключили оккупанты.