Один номер для усіх екстрених випадків: до кінця року служба 112 має запрацювати на всій території України

До кінця 2024 року планується поширити роботу Служби 112 на всю територію України. Наразі лінія 112 працює у центральному та західному макрорегіонах країни.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що у травні очікується запуск центру Служби 112 у Дніпрі, а у вересні — в Одесі. Центри покриватимуть східні та південні регіони України відповідно.

"Громадяни можуть звертатися за допомогою з будь-якого куточка України. Виклик за номером 112 перенаправляється до служб екстреної допомоги", - зауважують в МВС.

Там додають, що на лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення.

"Для цього необхідно надіслати повідомлення на номер 112. Після цього надійде посилання на відеозв’язок з операторами, які володіють жестовою мовою", - пояснюють в МВС.

У відомстві повідомили, що номери профільних екстрених служб 101, 102, 103 і 104 продовжать працювати й після 2024 року.

Зауважимо, служба 112 - це "єдине вікно" для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Вона є альтернативою гарячим лініям 101, 102, 103 та 104 та дозволяє не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Нагадаємо, впровадження єдиного номера виклику екстрених служб стартувало в липні у Києві, а вже у вересні у Київській області.