В пяти областях заработала экстренная служба 112

1 декабря во Львовской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях начала свою работу единая служба 112. Теперь граждане смогут вызвать все экстренные службы по единому номеру.

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Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Это "единственное окно" для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Она является альтернативой горячим линиям 101, 102, 103 и 104 и позволяет не тратить время на звонок в каждую службу отдельно.

Запуск единого номера позволяет значительно ускорить процесс соединения с экстренной службой и усиливает коммуникацию между спецподразделениями, что позволяет более качественно и оперативно реагировать на вызовы.

Согласно сообщению, операторы львовской службы владеют английским, польским, чешским и турецким языками.

Клименко добавляет, что в следующем году планируется запустить 112 в Днепре и Одессе. По его словам, вызвать спасателей, полицейских, медиков или работников газовой службы по единому номеру можно будет из любого региона Украины.

Открытие первого коммуникационного центра Службы 112 в Киеве прошло в июле этого года. За это время операторы приняли около 350 тысяч вызовов.

27 сентября телефонная экстренная служба 112 начала полноценную работу в Киевской области.