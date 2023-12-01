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В пяти областях заработала экстренная служба 112
1 декабря во Львовской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях начала свою работу единая служба 112. Теперь граждане смогут вызвать все экстренные службы по единому номеру.
Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.
Это "единственное окно" для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Она является альтернативой горячим линиям 101, 102, 103 и 104 и позволяет не тратить время на звонок в каждую службу отдельно.
Запуск единого номера позволяет значительно ускорить процесс соединения с экстренной службой и усиливает коммуникацию между спецподразделениями, что позволяет более качественно и оперативно реагировать на вызовы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Согласно сообщению, операторы львовской службы владеют английским, польским, чешским и турецким языками.
Клименко добавляет, что в следующем году планируется запустить 112 в Днепре и Одессе. По его словам, вызвать спасателей, полицейских, медиков или работников газовой службы по единому номеру можно будет из любого региона Украины.
Открытие первого коммуникационного центра Службы 112 в Киеве прошло в июле этого года. За это время операторы приняли около 350 тысяч вызовов.
27 сентября телефонная экстренная служба 112 начала полноценную работу в Киевской области.