У п'яти областях запрацювала екстренна служба 112

1 грудні на Львівщині, Вінниччині, Житомирщині, Черкащині та Чернігівщині розпочала свою роботу єдина служба 112. Відтепер громадяни зможуть викликати усі екстрені служби за єдиним номером.

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Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Це "єдине вікно" для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Вона є альтернативою гарячим лініям 101, 102, 103 та 104 та дозволяє не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Запуск єдиного номера дозволяє значно пришвидшити процес зʼєднання з екстреною службою та посилює комунікацію між спецпідрозділами, що дозволяє більш якісно та оперативно реагувати на виклики.

Згідно з повідомленням, оператори львівської служби володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами.

Клименко додає, що наступного року планується запустити 112 у Дніпрі та Одесі. За його словами, викликати рятувальників, поліцейських, медиків або працівників газової служби за єдиним номером можна буде з будь-якого регіону України.

Відкриття першого комунікаційного центру Служби 112 у Києві відбулося у липні цього року. За цей час оператори прийняли майже 350 тисяч викликів.

27 вересня телефонна екстрена служба 112 розпочала повноцінну роботу у Київській області.