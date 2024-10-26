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Україна отримає грант від ЄІБ на 12 млн євро для розвитку служби 112

Україна отримає грант від ЄІБ на 12 млн євро для розвитку служби 112
Фото: Мінфін

На щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з представниками Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

У рамках зустрічі було підписано заяву про наміри надати грантове фінансування у розмірі 12 млн євро на реалізацію проєкту зі створення в Україні європейської системи екстреної допомоги 112.

Ця ініціатива, що також отримала кредитне фінансування на суму 40 млн євро, об'єднає служби швидкої допомоги, поліцію, пожежну охорону та аварійну газову службу в єдину систему реагування на надзвичайні ситуації.

Проєкт передбачає створення сучасних кол-центрів та ІТ-інфраструктури, що допоможе забезпечити швидке та ефективне реагування на виклики і підвищить рівень безпеки для громадян.

Марченко висловив вдячність ЄІБ за підтримку України в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру, наголосивши на важливості їхнього внеску у модернізацію енергосектору.

Окрім проєкту 112, ЄІБ планує інвестувати ще до 600 млн євро у відновлення критичної інфраструктури України, сприяючи її відповідності європейським стандартам та інтеграції країни до ЄС.

Під час зустрічей з ЄБРР також було обговорено майбутні пріоритети фінансування, включно з підтримкою приватного та державного секторів, зокрема в енергетиці.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ України повідомляло, що робота Служби 112 має бути поширена на всю територію України до кінця 2024 року. Наразі лінія 112 працює у центральному та західному макрорегіонах країни. 

Автор:
Тетяна Гойденко