ЄІБ надає 16,5 млн євро на оновлення громадського транспорту в українських містах

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про надання 16,5 млн євро фінансування під гарантії Європейського Союзу для модернізації міського громадського транспорту в Києві, Миколаєві, Івано-Франківську та Одесі.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Ці кошти спрямують на закупівлю нових автобусів, дуобусів та трамваїв, а також необхідних запчастин і обладнання для їх обслуговування, щоб забезпечити надійну, ефективну й сталу роботу громадського транспорту в цих містах.

Відновлення транспортної інфраструктури

Російська агресія завдала значної шкоди українській транспортній інфраструктурі, зокрема, знищивши сотні одиниць громадського транспорту.

Фінансування від ЄІБ допоможе не лише відновити втрачене, але й впровадити сучасні рішення, які покращать мобільність у містах і відповідають потребам зростаючої кількості внутрішньо переміщених осіб.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеб наголосив, що війна завдала значних збитків транспортній інфраструктурі, знищивши сотні автобусів, трамваїв і тролейбусів.

Повідомляється, що це фінансування є частиною пакета Екстрених заходів солідарності від ЄІБ, розробленого у співпраці з Європейською комісією. Разом із раніше виділеними 17,25 млн євро на оновлення транспорту, нова сума підкреслює постійну підтримку ЄС у відновленні та розвитку інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше ЄІБ оголосив про надання Україні понад 60 мільйонів євро кредитів під гарантії ЄС. Ці кошти будуть спрямовані на два ключових напрями: відновлення пошкодженої війною дороги та модернізацію громадського транспорту в українських містах.