В межах проєкту від ЄІБ українські міста отримали новий громадський транспорт

Протягом 2024 року в межах спільного проєкту Міністерства розвитку громад та територій України та Європейського інвестиційного банку "Міський громадський транспорт України" було реалізовано низку ініціатив із закупівлі та постачання сучасного громадського транспорту.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

У 2024 році проєкт отримав фінансування від Європейського інвестиційного банку на суму 17,3 млн євро, що дозволило реалізувати закупівлі для Києва, Одеси та Сум. Додатковий транш у розмірі 16,5 млн євро перебуває на стадії оформлення для підтримки закупівель у Києві, Одесі, Івано-Франківську та Миколаєві.

Український виробник "Татра-Юг" повністю виконав замовлення на 20 трамваїв для столиці. Наразі всі одиниці працюють на маршрутах Києва. У Львові завершено постачання десяти трамваїв, виготовлених заводом "ЕлектронМаш". Одеса отримала вісім трамваїв від "Татра-Юг", триває процес оплати.

КП "Київпастранс" уклало угоду з турецьким виробником на поставку 85 нових автобусів, які планується отримати у 2025 році. Миколаїв забезпечить свій парк 26 сучасними автобусами від Anadolu Isuzu, а Івано-Франківськ отримає дев’ять тролейбусів від заводу "ЕлектронМаш".

За словами заступника Міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача, російська агресія завдала значних втрат транспортній інфраструктурі України. Було пошкоджено або знищено понад 500 автобусів, 195 трамваїв і 155 тролейбусів. "Ми не лише відновлюємо втрати, а й створюємо нові сучасні транспортні парки, які відповідають потребам громадян навіть у найскладніших умовах", — наголосив чиновник.

Ці кроки є важливою складовою стратегії оновлення громадського транспорту в українських містах, спрямованої на підвищення зручності, екологічної сталості та доступності перевезень.

Нагадаємо, комунальне підприємство "Київпастранс" домовилося з виробником трамваїв "Татра-Юг" (Одеса) про закупівлю п'яти вагонів за 490,59 мільйона гривень (з ПДВ). Вони мають бути поставлені до 31 грудня 2025 року.