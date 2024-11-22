Київ витратить пів мільярда гривень на п'ять нових трамваїв

Комунальне підприємство "Київпастранс" домовилося з виробником трамваїв "Татра-Юг" (Одеса) про закупівлю п'яти вагонів за 490,59 мільйона гривень (з ПДВ). Вони мають бути поставлені до 31 грудня 2025 року.

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Відповідний договір за результатом тендеру від 28 жовтня було опубліковано в системі ProZorro 21 листопада. Йдеться про вагони довжиною понад 26 метрів (тобто зчленовані) та низьким рівнем підлоги по всій довжині.

Трамваї мають бути новими, виготовленими не раніше 2024 року. Оплата за поставлені трамваї буде здійснена "Київпастрансом" за рахунок бюджетних коштів протягом п’яти робочих днів після підтвердження їх отримання.

Зазначимо, що очікувана вартість закупівлі була вказана в сумі 493,07 мільйона гривень, але ціну було знижено на 0,5% (один мінімальний крок пониження). Інших учасників на тендері не було.

Нагадаємо, що в лютому 2021 року Київ замовив 20 вагонів "Татра-Юг" К1Т306, перший з яких вийшов на лінію у вересні того року, а останні два - в січні 2024 року, тобто поставка розтягнулася на майже два з половиною роки.

Всі вагони цієї партії працюють на лівому березі (Дарницьке депо). Вони отримали бортові номери з 5001 по 5020. Наразі це найновіші трамваї у Києві, інших столиця з початку повномасштабної війни не отримувала.