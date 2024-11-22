Киев потратит полмиллиарда гривен на пять новых трамваев

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" договорилось с производителем трамваев "Татра-Юг" (Одесса) о закупке пяти вагонов за 490,59 миллиона гривен (с НДС). Они должны быть доставлены до 31 декабря 2025 года.

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Соответствующий договор по результатам тендера от 28 октября был опубликован в системе ProZorro 21 ноября. Речь идет о вагонах длиной более 26 метров (то есть сочлененных) и низким уровнем пола по всей длине.

Трамваи должны быть новыми, сделанными не ранее 2024 года. Оплата за поставленные трамваи будет произведена "Киевпасстрансом" за счет бюджетных средств в течение пяти рабочих дней после подтверждения их получения.

Отметим, что ожидаемая стоимость закупки была указана в сумме 493,07 миллиона гривен, но цена была снижена на 0,5% (один минимальный шаг понижения). Других участников на тендере не было.

Напомним, что в феврале 2021 года Киев заказал 20 вагонов "Татра-Юг" К1Т306, первый из которых вышел на линию в сентябре того года, а последние два – в январе 2024 года. Таким образом, поставка растянулась почти на два с половиной года.

Все вагоны этой партии работают на левом берегу (Дарницкое депо). Они получили бортовые номера с 5001 по 5020 год. На сегодня это самые новые трамваи в Киеве, других столица с начала полномасштабной войны не получала.