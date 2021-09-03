Транспорт 50 минут назад

Киев получил первый трехсекционный трамвай "Татра-Юг" новой модели и еще три Pesa (ФОТО)

В вагонах имеются места для инвалидов, кондиционеры, GPS-трекеры и система учета пассажиров

Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА
Киев получил новые трамваи. Фото: КГГА

В Дарницкое трамвайное депо Киева поступил первый из 20 украинских низкопольных трехсекционных трамваев "Татра-Юг К1Т306", которые будут закуплены за кредитные средства от Европейского инвестиционного банка, выделенные в рамках проекта "Городской транспорт Украины" в сумме 24,9 млн евро.

Как отмечается в сообщении Киевгорадминистрации, в вагоне 59 мест для сидения, включая людей с инвалидностью. В кабине водителя и в салоне имеются кондиционеры. Всего такой трамвай может перевозить около 260 пассажиров.

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В салоне спереди и сзади установлены видеокамеры для фиксации дорожного движения и салона внутри. Трамвай оснащен GPS-трекером, системой электронного билета и системой подсчета и учета пассажиров. Остальные такие вагоны должны быть поставлены до января 2023 года.

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Кроме того, столица получила еще три польских низкопольных сочлененных 26-метровых трамвая Pesa на 60 сидячих мест, а еще три таких вагона должны будут поступить до конца 2021 года.

В них также есть места для людей с инвалидностью и пандусы, кондиционеры в кабине водителя и в салоне, GPS-трекеры и системы видеонаблюдения, аудиовизуального оповещения, электронного билета и учета пассажиров.

Напомним, что договор на поставку 20 вагонов К1Т306 за кредитные средства от ЕИБ киевские власти заключили с "Татрой-Юг" еще в феврале.

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