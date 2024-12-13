В рамках проекта от ЕИБ украинские города получили новый общественный транспорт

В 2024 году в рамках совместного проекта Министерства развития общин и территорий Украины и Европейского инвестиционного банка "Городской общественный транспорт Украины" был реализован ряд инициатив по закупке и поставке современного общественного транспорта.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

В 2024 году проект получил финансирование от Европейского инвестиционного банка на сумму 17,3 млн. евро, что позволило реализовать закупки для Киева, Одессы и Сум. Дополнительный транш в размере 16,5 млн. евро находится на стадии оформления для поддержки закупок в Киеве, Одессе, Ивано-Франковске и Николаеве.

Украинский производитель "Татра-Юг" полностью выполнил заказ на 20 трамваев для столицы. Все единицы работают на маршрутах Киева. Во Львове завершены поставки десяти трамваев, изготовленных заводом "ЭлектронМаш". Одесса получила восемь трамваев от "Татра-Юг", идет процесс оплаты.

КП "Киевпасстранс" заключило соглашение с турецким производителем на поставку 85 новых автобусов, которые планируется получить в 2025 году. Николаев обеспечит свой парк 26 современными автобусами от Anadolu Isuzu, а Ивано-Франковск получит девять троллейбусов от завода "ЭлектронМаш".

По словам заместителя Министра развития общин и территорий Сергея Деркача, российская агрессия нанесла значительные потери транспортной инфраструктуре Украины. Были повреждены или уничтожены более 500 автобусов, 195 трамваев и 155 троллейбусов. "Мы не только восстанавливаем потери, но и создаем новые современные транспортные парки, отвечающие потребностям граждан даже в самых сложных условиях", — подчеркнул чиновник.

Эти шаги являются важной составляющей стратегии обновления общественного транспорта в украинских городах, направленной на повышение удобства, экологического постоянства и доступности перевозок.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевпасстранс" договорилось с производителем трамваев "Татра-Юг" (Одесса) о закупке пяти вагонов за 490,59 миллиона гривен (с НДС). Они должны быть доставлены до 31 декабря 2025 года.